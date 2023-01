Grand Prix-debuut Helgstrand en Revolution op de planning

Andreas Helgstrand heeft er vanaf deze week nog een Grand Prix-paard bij: de tienjarige Revolution (Rocky Lee x Rouletto). De hengst, in 2018 wereldkampioen van de vijfjarige dressuurpaarden, loopt op zaterdag 4 februari zijn eerste officiële nationale Grand Prix op het Helgstrand Event.

Revolution won op zesjarige leeftijd zilver op het WK Jonge Dressuurpaarden en maakte vervolgens in 2020 zijn Lichte Tour-debuut. In Hjallerup liep hij toen naar 77,561% in de Prix St. Georges. Daarna bleef het, tot dusver, stil rondom de premiehengst.

Bron: Horses.nl