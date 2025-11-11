Grand Prix-merrie Gerda Nova de la Fazenda verkocht

De familie Rockx heeft de merrie Gerda Nova de la Fazenda (Romanov x Don Schufro) verkocht. Thalia Rockx leidde de merrie op en boekte met haar successen vanaf internationaal junioren-niveau tot en met de U25 Grand Prix. Afgelopen zomer werd de veertienjarige merrie nog op het hoogste niveau uitgebracht door Benedek Pachl. Gerda Nova de la Fazenda staat daarnaast te boek als moeder van Koko Jr. de la Fazenda N.O.P.T. (v. Glock’s Toto Jr.).

Savannah Pieters Door

Rockx en Gerda Nova wisten meerdere keren op te vallen op nationale kampioenschappen. In 2018 won het duo zilver op het NK Dressuur bij de junioren, gevolgd door overwinningen in de kleine finale op het NK young riders in 2019 en 2020. In 2021 eindigden ze net naast het podium in de U25 Grand Prix, en twee jaar later herhaalden ze hun overwinning in de kleine finale.

Ook internationaal behoorde ze jarenlang tot de top. Zowel bij de junioren als bij de young riders en in de U25-rubrieken noteerden zij tal van hoge klasseringen. Op CDI Geesteren 2023 behaalden ze onder meer een vierde plaats in zowel de Intermédiaire II als de U25 Grand Prix, en een tweede plaats in de Kür.

Bron: Horses.nl/FB