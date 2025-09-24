Grand Prix-paard Don Machiavelli naar Adrienne Lyle

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Grand Prix-paard Don Machiavelli naar Adrienne Lyle featured image
Adrienne Lyle, hier met Salvino. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Heidi Humphries van Zen Elite Equestrian Center heeft Don Machiavelli (Don Nobless x Sandro Hit) aangeschaft, zo meldt Eurodressage. De tienjarige Hannoveraan werd door Manuel Springhetti op nationaal Grand Prix-niveau uitgebracht. Hij vervolgt zijn carrière met Adrienne Lyle.

Door Savannah Pieters

Don Machiavelli begon zijn carrière in 2018 onder het zadel van Carla Schrader. Vervolgens werd hij uitgebracht door Esther Maruhn en Birte Senfteleben-Flemming. Manuel Springhetti nam in 2024 de teugels over en begon met de hengst in de Lichte Tour. Dit jaar volgde de overstap naar nationaal Grand Prix-niveau.

Humphries bevestigde de verkoop tegenover Eurodressage.

Bron: Eurodressage

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like