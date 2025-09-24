Grand Prix-paard Don Machiavelli naar Adrienne Lyle

Heidi Humphries van Zen Elite Equestrian Center heeft Don Machiavelli (Don Nobless x Sandro Hit) aangeschaft, zo meldt Eurodressage. De tienjarige Hannoveraan werd door Manuel Springhetti op nationaal Grand Prix-niveau uitgebracht. Hij vervolgt zijn carrière met Adrienne Lyle.

Don Machiavelli begon zijn carrière in 2018 onder het zadel van Carla Schrader. Vervolgens werd hij uitgebracht door Esther Maruhn en Birte Senfteleben-Flemming. Manuel Springhetti nam in 2024 de teugels over en begon met de hengst in de Lichte Tour. Dit jaar volgde de overstap naar nationaal Grand Prix-niveau.

Humphries bevestigde de verkoop tegenover Eurodressage.

