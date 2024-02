Grand Prix-paard Hexagon’s Zodinde overleden

De Hexagon's Louisville-dochter Hexagon's Zodinde is overleden. De NRPS-gefokte merrie werd door Thamar Zweistra opgeleid en uitgebracht tot en met de Grand Prix en vervolgde haar carrière daarna onder het zadel van Amber de Groot en vervolgens Jazmin Yom Tov. De NRPS-merrie is twintig jaar oud geworden.

Zodinde maakte in 2015 haar Grand Prix-debuut met Zweistra, wat ze met een 70%-plus score direct winnend afsloot. Tot het einde van 2016 bracht Zweistra de merrie ook internationaal uit. In 2017 liep ze een aantal internationale junioren-wedstrijden met Amber de Groot.

‘Veel te vroeg’

In 2018 werd Zodinde naar Jazmin Yom Tov verkocht. Met de Hongaarse amazone liep de merrie drie EK’s Grand Prix U25 en in 2020 volgde na het EK in Pilisjászfalu de overstap naar de senioren Grand Prix. Dat was tevens het laatste CDI waaraan Yom Tov en Zodinde deelnamen. Op 13 februari kwam de merrie te overlijden. “Het was nog veel te vroeg voor jou en ik kan het nog niet helemaal bevatten. De ontelbare herinneringen zullen me voor altijd bijblijven en ik hoop dat je weet dat ik zonder jou niet was geweest waar ik nu ben”, aldus Yom Yov op social media.

Fokmerrie

Vorig jaar tekende Zodinde nog voor het moederschap van Volare (v. Vivalicor). Haar eerste nakomeling, de door Stal Hexagon gefokte Godinde (v. Totilas), werd door Zweistra op nationaal Lichte Tour-niveau uitgebracht en loopt inmiddels op Amerikaanse bodem op internationaal Inter II-niveau.

