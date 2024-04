Grande Preis 2024 voor Glock’s Toto Jr.

Het Hannoveraner Verband heeft Glock's Toto Jr. (Totilas x Desperados FRH) op basis van zijn prestaties in de sport en fokkerij onderscheiden van de Grande Preis 2024. De dertienjarige hengst heeft in Duitsland inmiddels rond de twintig goedgekeurde zonen.

Toto Jr. werd op 25 oktober 2013 de eerste goedgekeurde zoon van Totilas. Toen juryvoorzitter Dr. Werner Schade het oordeel uitsprak, brak gejoel en gefluit los. “Waarom het Hannoveraanse volk zich nu zo tegen de mening van de jury verzette, is niet helemaal duidelijk. Qua model is de hengst inderdaad twijfelachtig; hij heeft een erg korte rug, waardoor de bovenlijn wat gespannen aandoet. Maar in beweging liet de hengst precies zie wat de waarde van zijn beroemde vader is: het rond worden van de bovenlijn in verzameling. De hengst maakte steeds perfecte overgangen terug naar een lager tempo of naar halthouden”, schreef toenmalig Horses.nl hoofdredacteur Dirk Willem Rosie.

Naar Nederland

Het team van het Glock Horse Performance Center was in ieder geval onder de indruk van de kwaliteiten van Toto Jr. en haalde hem voor 100.000 euro naar Nederland. Het voorjaar daarop werd hij kampioen van het KWPN Verrichtingsonderzoek, met onder andere negens voor de galop en rijdbaarheid en instelling. Marieke van der Putten nam het eerste gedeelte van de opleiding voor haar rekening en won onder andere de KWPN Hengstencompetitie van 2015/2016 in de klasse L dressuur met hem, het jaar daarop wonnen ze de competitie in de klasse M. Daarnaast wonnen ze de Pavo Cup-finale in 2016.

Grand Prix

Edward Gal leidde de hengst verder op naar het hoogste niveau en in 2020 maakten ze in Schijndel een winnend debuut met bijna 80%, datzelfde jaar wonnen ze het NK Dressuur. Het jaar daarop reed Gal twee internationale wedstrijden met Toto Jr. In Opglabbeek werd hij tweede in de Grand Prix en eerste in de Spécial, in beide proeven behaalden ze dik 77%. Even daarna behaalden ze in Exloo 78,826%, maar dat was ook de laatste wedstrijd van de combinatie. Mede door het sabbatical van Gal bleef het daarna stil rondom de hengst, totdat hij vorige week als trainingspaard opdook op het Festival 4 Dressage in Aken. Daar reed Hans Peter Minderhoud de hengst. In de Paardenkrant van vorige week maakte Nicole Werner bekend dat twee Glock-paarden in Parijs het grote doel is.

Nakomelingen

Als dekhengst heeft Toto Jr. het sinds zijn goedkeuring erg druk gehad. Hij was in Nederland meerdere jaren hoofdleverancier van de KWPN Hengstenkeuring en de Pavo Cup en hij kreeg hier meerdere zonen goedgekeurd, zoals Blue Hors Kingston, Glock’s King Karim en Miami Turfhorst. Opvallend is dat in Duitsland slechts vijf dochters van Toto Jr. als fokmerrie geregistreerd staan.

Bron: Horses.nl/Eurodressage