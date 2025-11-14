Gregor Tacx en Invictus maken succesvol debuut: ‘Hij is echt een Ferrari’

Gregor Tacx met Invictus. Foto: Florence Herrent Photography
Door Ellen Liem

Vier maanden geleden werd Invictus (Jack Sparrow x Voice), die door Hans Peter Minderhoud in de Grand Prix werd uitgebracht, verkocht aan Gregor Tacx. Voor de nieuwe combinatie stond de eerste periode in het teken van elkaar leren kennen waarbij ze geholpen werden door trainster Nicole Werner die Invictus al vanaf jong paard kent. Vandaag volgde op de Subtopwedstrijd in Bunschoten-Spakenburg het debuut in de ring, dat was goed voor de fraaie score van 68,971% en de tweede plaats in de Prix St. Georges.

