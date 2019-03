Hans Peter Minderhoud: ‘Geen prijsuitreiking kwam voor mij goed uit’

Op het KNHS Indoorkampioenschap Zware Tour in Ermelo won Hans Peter Minderhoud vandaag de gouden medaille. Dat deed hij met Zanardi (v. Rubels), die naast Glock's Dream Boy zijn tweede paard in het het A-kader is. De score met de sympathieke schimmelhengt kwam in de Grand Prix uit op 72,319% en doordat er geen kür werd verreden betekende deze score gelijk ook de titel.

“We hadden goed drafwerk en een mooi ontspannen stapgedeelte”, vertelt Hans Peter Minderhoud over zijn Grand Prix-proef met Zanardi. “Ook de piaffe en passage gingen lekker en de laatste AC-lijn ging héél goed. Daar piaffeerde Zanardi echt super mooi vijftien passen op de plek.”

Rommeltjes

Over het galopgedeelte is Minderhoud iets minder te spreken. “Daarin zaten nog teveel rommetjes. Zo had Zanardi in de eners een beetje een hoge kont, hadden we een fout in de zig zag en de eerste pirouette was niet zo mooi.”

Enige A-kader combinatie

Minderhoud besloot om zich op het laatste moment bij te schrijven voor de titelstrijd in Ermelo en gaf daarmee het kampioenschap extra glans. “Zandardi heeft van de winter niet zoveel wedstrijden gelopen, de laatste keer was vorig jaar november in Madrid. Zo kon ik hem mooi voor Den Bosch nog een keer binnen rijden en eigenlijk vind ik het anders ook wel zonde van zo’n kampioenschap”, zegt Minderhoud die met Zandardi de enige A-kader combinatie was die in Ermelo aan de start verscheen.

Prijsuitreiking te paard

“Voor Zanardi was het goed om weer een keer de ring in te gaan. En dat er geen prijsuitreiking te paard was, kwam voor mij wel goed uit. Dat kon eigenlijk niet beter”, zegt Minderhoud lachend. “Zanardi vindt prijsuitreikingen spannend en dan gaat ‘ie raar doen. Dat vind ik zelf niet zo erg maar ik merk toch dat Zanardi daar op een volgende wedstrijd last van heeft.”

Zilver voor Van Baalen, brons voor Hanzon

De B-kader combinatie Marlies van Baalen en haar ijverige Ben Johnson (v. Johnson) reden 71,522% bij elkaar en werden gehuldigd als reservekampioen. Theo Hanzon stuurde de merrie Helena vh Goorhof (v. Gribaldi) naar de B-kaderscore van 70,833%. Nadat het duo al eerder goud won in het ZZ-Zwaar en de Lichte Tour mochten zij nu in de Zware Tour de bronzen plak in ontvangst nemen.

Scholtens net naast het podium

Emmelie Scholtens en Desperado (v. Vivaldi), volgens critici een paard dat nooit goede wissels zou gaan springen, is daarin inmiddels heel goed bevestigd. De KWPN-hengst ging met veel flair en een prachtig silhouette door de baan. Balans verlies na de eerste pirouette waardoor Desperados uit galop viel en het omspringen na de eerste pirouette waren kostbare fouten. Met de B-kaderscore van 70,290% werden ze vierde en belandde daardoor net naast het podium.

Cornelissen vijfde

Adelinde Cornelissen had met Zephyr (v. Jazz) eerder een een abonnement op zilver: zowel op de indoorkampioenschappen van 2018 als 2017 bemachtigden ze de tweede plek. Maar dat zat er nu niet in. De amazone heeft met de door haar ouders gefokte Jazz-zoon de piaffe steeds beter op de rit en het duo was vandaag goed op weg. Maar een fout op in de serie om de twee, waarin ze een aantal wissels misten, kostte veel punten. Met exact 70 procent werd de combinatie vijfde.

