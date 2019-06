Hans Peter Minderhoud: ‘Het is een redelijke klus geweest’

Onlangs werd bekend dat Hans Peter Minderhoud en Glock's Casper (Westpoint x Goodtimes) binnenkort op CDI Falsterbo hun terugkeer in de ring zouden gaan maken maar die rentree kwam eerder dan verwacht. Minderhoud besloot zich bij te schrijven voor Subtopwedstrijd in Wormerveer en die beslissing pakte goed uit. Met de fraaie score van 70,598% won het duo unaniem het debuut in de Grand Prix.

“Ik had Falsterbo wel in m’n achterhoofd maar wilde eerst nog een even ergens anders gaan rijden. Het was natuurlijk lang geleden en voordat ik Casper mee neem naar het buitenland was het handig om te kijken of het een beetje gaat”, legt Hans Peter Minderhoud uit.

Even geduurd

Minderhoud bracht Casper ruim drie jaar geleden voor het laatst uit op concours, toen nog in de Lichte Tour. “Het heeft wel even geduurd voordat hij klaar was. Dat is een redelijke klus geweest”, vervolgt hij lachend. “Nu is hij echt zo ver maar ik merkte dat het in de ring allemaal nog wel wat groen is.”

Te verwachten

De twaalfjarige Westpoint-zoon toonde bij zijn debuut in de Grand Prix zijn talent voor de zware oefeningen maar er slopen verschillende fouten in de proef die de score drukte. “We hadden er meerdere slingers in, maar goed, dat was te verwachten. Casper kan hele mooie series springen en thuis loopt hij die super safe door. Maar nu hadden we een fout in de tweeërs en na tien mooie eners kregen we er een slinger in. En de eerste piaffe was goed voor een 8,5 maar in de tweede galoppeerde hij er een pas uit. Dus er kan zeker nog wel wat bij.”

Zitten en sturen

Voor Minderhoud betekent dit debuut dat hij naast zijn toppaarden Glock’s Dream Boy (v. Vivaldi) en Zanardi (v. Rubels) nu een derde paard in de Grand Prix heeft en hij heeft hoge verwachtingen van Casper. “Hij heeft een mooie losse manier van bewegen en vindt het werk leuk. Dat is hartstikke lekker rijden en ik hoef alleen maar te zitten en een beetje te sturen.”

Zó veel power

“In het begin was het moeilijk omdat Casper zó veel power heeft. Als ‘ie aan ging bleef hij doortrekken en dan had ik vijf voltes nodig om hem weer onder controle te krijgen. Het heeft even geduurd om dat te settelen en nu gaat het makkelijker. Volgende keer hebben we vast wel weer wat andere dingetjes, het is nog een beetje een proces. Maar ik ben er super blij mee en hij heeft zeker de potentie.”

Marijnissen tweede

Sander Marijnissen volgde op de tweede plek. Hij kwam eerder deze maand na een Grand Prix-pauze van acht jaar terug op het hoogste niveau met DSM Cool 2 Johnson (v. Johnson) en met deze als veulen aangekochte Johnson-zoon noteerde hij vandaag 68,37%. Shanda de Boer en Eastend’s Allstar (v. Tuschinski) eindigden net buiten de prijzen maar met de score 66,467% lieten ze opnieuw zien de stijgende lijn te pakken te hebben.

