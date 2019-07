Hans Peter Minderhoud: ‘Iedere week drie procent omhoog zou lekker zijn’

Na het geslaagde Grand Prix-debuut van afgelopen vrijdag heeft Hans Peter Minderhoud met Glock's Casper (Westpoint x Goodtimes) nu al weer zijn volgende succes te pakken. Op de Subtopwedstrijd in Houten, aanvankelijk aangewezen als kadervormingswedstrijd, won het duo met de fraaie score van 73,26% de Grand Prix. Als de wedstrijd voor kadervorming zou tellen dus een dikke A-kaderscore.

“Een A-kaderscore zou leuk maar dat komt vanzelf wel een keer”, vertelt Hans Peter Minderhoud die afgelopen vrijdag na een lange wedstrijdpauze met Casper terugkeerde in de ring en daarmee tevens het debuut in de Grand Prix maakte. “Het was zo lang geleden in de ring en ook voor de eerste keer Grand Prix. Die wedstrijd gaf een hoop informatie. Casper heeft een paar dagen vrij gehad en vervolgens zijn we met die dingetjes aan het werk gegaan. Dat ging vandaag in de proef allemaal beter.”

Negens voor tweeërs en piaffe

Het duo werd beloond met een hele rits hoge cijfers waaronder negens voor de serie om de twee en de piaffe, maar liet ook nog punten liggen. “Casper sprong om in de pirouette naar rechts, dat was een vier. Hij bleef te groot galopperen maar ik moest toch een keer de pirouette gaan inzetten. En toen we de hoek uitkwamen voor de uitgestrekte galop sprong hij om en moesten we eerst weer terug wisselen. Casper kan heel veel dingen mooi maar fout is fout natuurlijk.”

Elkaar leren kennen

“Af en toe gaat er nog wat fout, dat is logisch. Maar het ging al veel makkelijker en beter dan de eerste keer, wel met slingers links en rechts dus dat kan nog beter. Volgende keer is er wel weer wat anders maar zo leer je elkaar kennen.”

Internationaal debuut

Het gaat snel met Casper: een paar dagen geleden ruim 70% bij het Grand Prix-debuut, nu 73,26% en volgende week het internationale debuut in Falsterbo. “Ik denk niet dat we iedere week drie procent omhoog kunnen. Dat zou lekker zijn”, zegt Minderhoud lachend. “En Falsterbo is even wat anders met een grote ring, publiek en omroepers. We gaan kijken wat hij daar gaat doen. Gewoon nu maar beginnen, dat is wel hartstikke leuk. Casper is totaal niet kijkerig, blijft lopen en vindt het leuk om te doen. Dat is lekker rijden.”

Maas 2 en 3

Lynne Maas bracht haar beide Grand Prix-paarden aan de start. Met Eastpoint (v. Westpoint) kwam de score uit op 70,87% en de tweede plek. Electra (v. Jazz) volgde met precies 70%.

Bron: Horses.nl