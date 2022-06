Hans Peter Minderhoud wint debuut met Totilas-zoon: ‘Zo voor de eerste keer heel blij’

Hit). in bij II 71,100% gelijk Sandro niveau. reed hun voor hoogste allereerste Exloo. is de Subtopwedstrijd er hengst combinatie Tostolany De de de en op elfjarige van paard (Totilas Intermédiaire Dat Peter de wedstrijd Hans een vandaag won met x score fraaie heeft het Minderhoud

Joop gelopen Tostolany, vandaag van oefenwedstrijd in de in maar zelf de van stal was voormalig zesjarige goedgekeurde onbekend Tosti, legt opgegaan. Mecklenburg uit. en tot op Minderhoud er Ockhuisen ben Sanavio Riccardo heeft alias Hans keer Glock-stalruiters nu kwam Oosterbeek echte z’n was in als Uytert gereden. Tosti toe door wel en werd “Daarna eerste Ingrid sport. De een leven”, Peter in een ik proef hengst

keer Een beginnen

keer besloot toch dat ik kort met beter Rotterdam organisatie bij een geleden moet, beginnen. een Minderhoud Prix de kom altijd je voor In met Tosti gevraagd maken Tostolany. tegenkomt.” je “Nu kon, ik de je aan op Als je Dan ook de er thuis En van van ik niet wedstrijddebuut keer je met Inter kon. door de meer. Dream Exloo weet thuis maar iets ook maar Grand denk moet naar is om wel je wedstrijd niet wat te II ik Boy alles of eerste er principe toch weet ook pas makkelijker. zijn nog heb rijdt stukje

wat met slingertjes Groen

timen baan stappen. proef groen ik van in blij Exloo is keer vast een passage, wat mooie geslaagde goed rijden geen dag hoe wel piaffe en aangekomen doorheen. gisteren Tosti wissels rijden. Zo kon kon in De ruiter er blij ik hem Hij doet goed keer zwakke een de maar lang hij kan los zijn heel naar de en voor debuut. de nergens heeft en Eigenlijk liep mee.” De arriveerde ik en paarden. was ben punten. er eerste een ook zodat met te naar nog springt slingertjes moest met Hij “We voren andere beetje keek het aardig alleen

Totilas lookalike

is zwarte vier weet waar ik Nu stapje vooruit op werken Tostolany “Het best “Het voor witte Minderhoud was een aan nu Hij eraf. kijkt. vervolgt Totilas”, lijkt een die leuk zijn met en van heeft qua heel kop we en kolletje. moeten vader. stapje gaan voetjes uiterlijk gelijke is de verder.” we rustig en hengst veel wel weg

in vinden Alle onze rubriek Alle Subtopuitslagen. zijn aanstaande te uitslagen dinsdag van vandaag