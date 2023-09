Hans Peter Minderhoud wint Grand Prix met Invictus: ‘Gewoon in de rust, dat is de grootste winst’

Na de zomerstop is de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie weer hervat. Op de meerdaagse wedstrijd ‘Top Dressage Tolbert’ werd zaterdag de vijfde competitiewedstrijd verreden. In de Grand Prix zette Hans Peter Minderhoud de hoogste score neer met Invictus (74,601%)en in de U25 was de zege voor Esmee van Veen met Featherlight D.E.(66,966%). In de grote groep Prix St. Georges ging de overwinning naar Danielle Heijkoop met Livius met 71,765%.

Hans Peter Minderhoud is blij met de proef met zijn toekomsttalent Invictus (v.Jack Sparrow) die goed was voor de fraaie score van 74,601%. “Ik ben er echt blij mee. Vrijdag reed ik hem ook in de Grand Prix en toen hadden we een foutje in de eners, vandaag sloop er een foutje in de tweeërs. Daarnaast zaten er nog wat kleine dingetjes in maar Invictus was gewoon relaxed en we kwamen de proef heel goed door. Gewoon in de rust, dat is de grootste winst. Ik heb nog niet het uiterste eruit gereden, het belangrijkste is dat hij eerst op z’n gemak van de start naar de finish loopt. Tolbert is natuurlijk geen Rotterdam maar is ook niet niks. Ik merk, ook op stal, dat hij steeds rustiger wordt.”

Bruntink en Luttjeboer

In de Grand Prix was Minderhoud de enige die over de 70% heen ging. Vai Bruntink zette met Ebony (v Painted Black) de tweede score van 68,877% neer. De top werd compleet gemaakt door Corinda Luttjeboer. Zij reed Cirano DC (v.United) naar 67,572%.

Prix St. Georges

De zege in de Grand Prix was niet het enige succes voor Minderhoud. Met de hengst Total Spezial (v.Totilas), die pas sinds kort in de Prix St. Georges uitkomt, werd hij derde met 70,539%. “Total Spezial was alleen maar aan het hinniken en was er helemaal niet bij. We kwamen nog wel een soort van foutloos rond maar als hij zijn koppie erbij houdt, kan hij zoveel meer. Dat was een beetje jammer want hij is super goed in vorm.”

In deze grote groep van maar liefst dertig deelnemers ging de zege naar Danielle Heijkoop. Met de pas zevenjarige goedgekeurde KWPN-hengst Livius (v.Bordeaux) reed de amazone naar 71,765%. Marten Luiten, tweevoudig KNHS Talent van het Jaar, mocht zich als tweede opstellen. Dat deed hij met Johnny (v.Johnson), die vorige week debuteerde op dit niveau en naar nu 71,127% liep.

U25

In de U25 ging de zege naar Esmee van Veen. Zij reed Featherlight D.E. (v.Wynton) naar 66,966% en bleef daarmee ruim een procent voor op Margot Arkema die met Happy4Feet (v.Zambuka) 65,897% noteerde. Daar weer een procent achter stond Rozemarijn Groenenboom. Met Totilas-zoon Hocus Pocus K reed de amazone naar 64,872%.

Uitslag KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie, Tolbert

Grand Prix:

1 Hans Peter Minderhoud (Oosterbeek), Invictus (v. Jack Sparrow) 74,601%

2 Vai Bruntink (Vledderveen), Ebony (v. Painted Black) 68,877%

3 Corinda Luttjeboer (Zwartebroek), Cirano DC (v. United) 67,572%

U25:

1 Esmee van Veen (Huizen), Featherlight D.E. (v. Wynton) 66,966%

2 Margot Arkema (Marum), Happy4Feet (v. Zambuka) 65,897%

3 Rozemarijn Groenenboom (Buren), Hocus Pocus K (v. Totilas) 64,872%

Prix St. Georges:

1 Danielle Heijkoop (Rotterdam), Livius (v. Bordeaux) 71,765%

2 Marten Luiten (Winschoten), Johnny (v. Johnson) 71,127%

3 Hans Peter Minderhoud (Oosterbeek), Total Spezial (v. Totilas) 70,539%

Bron: KNHS