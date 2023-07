Harmony’s V-Plus wint met dik 74% Grand Prix van Elmlohe

De in 2018 voor maar liefst 1,2 miljoen euro verkochte Harmony's V-Plus (Vivaldi x Fürst Romancier) heeft in Elmlohe de nationale Grand Prix gewonnen. De inmiddels negenjarige Oldenburger-hengst liep met zijn Britse amazone Susan Pape naar een score van 74,260%.

Harmony’s V-Plus liep in april zijn eerste Inter II en liep later die maand op Horses & Dreams in Hagen nogmaals de Inter II en zijn eerste nationale Grand Prix. In Elmlohe volgde de derde start op Zware Tour-niveau. Op de vrijdag werd de combinatie in de Inter II nog tweede met 74,947%, maar in de Grand Prix op vrijdag werden ze unaniem aan kop geplaatst.

V-Plus liep een handjevol proeven op internationaal Lichte Tour-niveau (hij won vier van de vijf) en schopte het tot de finale van de Nürnberger Burg-Pokal 2022. Hij eindigde in de finale net naast het podium en werd tweede in de Siegerpreis van de Nürnberger Burg-Pokal.

Uitslag.

Bron: Horses.nl