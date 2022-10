Harry’s Horse Zitcompetitie 2022 begonnen

We komen steeds dichter in de buurt van de kwartfinales van de Harry’s Horse Zitcompetitie, maar eerst stond er afgelopen zondag 23 oktober nog een Regiofinale op het programma bij Manege Oostmoer in Stad aan ’t Haringvliet. Er rest aankomend weekend nog één Regiofinale en dan kan de definitieve startlijst van de kwartfinales worden opgemaakt.

Op de Regiofinale bij Manege Oostmoer was alles prima geregeld voor ruiter en paard. Het werd een dag vol gezelligheid, spanning en mooie prestaties. Zoals tijdens iedere wedstrijd van de Harry’s Horse Zitcompetitie werden er door de manegeruiters gestreden om de punten in vier categorieën. De deelnemers waren afkomstig van acht verschillende maneges en werden door de juryleden beoordeeld op hun balans, houding, beenligging, handhouding en natuurlijk op een onafhankelijke zit.

Manegepaard aangewezen

De deelnemers kregen een manegepaard aangewezen van het organiserende ruitersportcentrum Manege Oostmoer die er allemaal prachtig verzorgd uitzagen. Alle deelnemers deden ontzettend hun best en er werden keurige scores behaald. Het hoogste puntenaantal van de dag was voor Rhodé van den Heuvel die met haar toegewezen paard in categorie 4 126 punten behaalde. De beste ruiters per categorie hebben zich gekwalificeerd voor de kwartfinales van de Harry’s Horse Zitcompetitie op 20 november.

Bestzittend Ruitersportcentrum

Naast de individuele prestaties is er iedere Regiofinale ook de strijd om de titel Bestzittend Ruitersportcentrum. Met een ruime meerderheid ging deze eretitel in Stad aan ’t Haringvliet naar Manege Satana uit Erichem. Hun ruiters reden in totaal een score van 977,50 bij elkaar.

Bron: KNHS