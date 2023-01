Havenzanger en springruiter Wesley Mulder presteert ook in de dressuur

Internationaal springruiter Wesley Mulder begon zijn carrière aanvankelijk in de dressuursport, maar begon op zijn achttiende met het dressuurmatig trainen van springpaarden. Hij ontwikkelde zich in een snel tempo in de springsport en sindsdien ligt zijn focus op de springpaarden. Toch liet hij vandaag op de Gelderse kampioenschappen zien het kunstje nog niet verleerd te zijn en werd 5e in het ZZ-licht.