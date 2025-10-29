Hayley Watson-Greaves verliest voormalig toppaard Rubins Nite

“Absoluut Nite) kapot niet mijn zondagavond media. Watson-Greaves waar prachtige, hij verdriet en korte Squeaks geliefde periode dat van is een gebroken van koliek, op is”, na hersteld helaas (Rubins van social schrijft ingeslapen

zijn ongelooflijke heeft de en het tot de vandaag de paard. om wereld alles “Hij genoot gegeven. en was op hij die mij te Hij staan, dansen de te die meest mij ruiter dressuur bijzondere ervan en Mijn muziek de ik heeft dag gevormd ‘hearthorse’, om ben.” schijnwerpers echt in aan van persoon de

Successen

Wereldbekerwedstrijd uit team Wereldbekerfinale op behaalde zesde 2018. Londen. werden Watson-Greaves in in de de CHIO de Britse Parijs Kür in Daarnaast de van deel plaats Britse het maakten 75,347% muziek in in met en Nite het combinatie In De op in de ze Rubins 2017 op elfde 2021 Aken.

Bron: Horses.nl/Insta