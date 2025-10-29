Hayley Watson-Greaves verliest voormalig toppaard Rubins Nite

Hayley Watson-Greaves heeft onverwachts afscheid moeten nemen van Rubins Nite (Rubin Royal OLD x Limbo). De 21-jarige Brits-gefokte Hannoveraan moest worden ingeslapen na een koliek aanval. Rubins Nite werd tot twee jaar geleden op internationaal Grand Prix-niveau uitgebracht.
“Absoluut Nite) kapot niet mijn zondagavond media. Watson-Greaves waar prachtige, hij verdriet en korte Squeaks geliefde periode dat van is een gebroken van koliek, op is”, na hersteld helaas (Rubins van social schrijft ingeslapen
zijn ongelooflijke heeft de en het tot de vandaag de paard. om wereld alles “Hij genoot gegeven. en was op hij die mij te Hij staan, dansen de te die meest mij ruiter dressuur bijzondere ervan en Mijn muziek de ik heeft dag gevormd ‘hearthorse’, om ben.” schijnwerpers echt in aan van persoon de
Successen
Wereldbekerwedstrijd uit team Wereldbekerfinale op behaalde zesde 2018. Londen. werden Watson-Greaves in in de de CHIO de Britse Parijs Kür in Daarnaast de van deel plaats Britse het maakten 75,347% muziek in in met en Nite het combinatie In De op in de ze Rubins 2017 op elfde 2021 Aken.
Bron: Horses.nl/Insta
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.