Heiner Schiergen voor zevende keer beste Beroepsruiter van Duitsland

Heiner Schiergen heeft voor de zevende keer in zijn carrière de titel Beroepsruiter van Duitsland gewonnen. Schiergen werd met Semias (Sir Donnerhall I x Fidermark) tweede in de Grand Prix en de Spécial, maar nam in de finale, waarin hij met zijn eigen en de paarden van de andere twee finalisten de korte Grand Prix reed, revanche.