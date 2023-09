Helen Erbe wint Piaff-Förderpreis-kwalificatie Riesenbeck

Op de slotdag van het Europees kampioenschap in Riesenbeck werd ook een nationale Grand Prix U25 verreden. In deze kwalificatieproef voor de Piaff-Förderpreis stuurde regerend Europees kampioene Helen Erbe de Carabas-zoon Carlos FRH met 77,448% ruimschoots naar de overwinning.

De 22-jarige Helen Erbe, vorig jaar winnares van de Piaff Förderpreis, kreeg voor haar proef veel 7,5-en en achten en voor de wissels om de pas kreeg ze van een van de juryleden zelfs een negen. Toch werd het geen unanieme overwinning. Drie van de vijf juryleden plaatsten haar aan kop, de andere twee juryleden zagen in Felicitas Hendricks de winnares. Met Drombusch OLD (v. Destano) werd de amazone tweede met 76,116%. Hendricks won eerder dit jaar op het EK U25 goud in de individuele proef en zilver in de Kür.

Drie KWPN’ers in top vijf

De top drie werd compleet gemaakt door Semmieke Rothenberger en de door Th.H. Gelink gefokte Jazz-zoon Farrington. De KWPN-ruin, die vooral veel indruk maakte met zijn piaffe- en passagetour en daar ook enkele negens voor scoorde, liep naar 75,767%. Op vier en vijf ook KWPN’ers: Luca Sophia Collin stuurde Ferrero D (v. Tuschinski, fokker wijlen Huub van Helvoirt) met 72,465% naar de vierde prijs, Paulina Holzknecht werd met Entertainer Win T (v. Rousseau, fokker A.M.T. Toonen Arts) vijfde met 72,116%.

Bron: Horses.nl