Hengstenmoeder en Lichte Tour-topper Atilinda nu Children-paard

Atilinda M (Negro x Krack C) is de laatste tijd vooral bekend als moeder van Jameson RS2 (v. Blue Hors Zack), de KWPN-hengst die onder Marieke van der Putten vorig jaar de Pavo Cup won daarna ook op overtuigende wijze de hengstencompetitie klasse L op zijn naam schreef. Eerder boekte de merrie onder haar sportnaam Amazing Comeback met Peter de Boer grote successen in de Lichte Tour. Daarna bleef het op sportief vlak stil rondom de merrie. Nu is ze actief in bij de Children.

Na verschillende successen in de Subtop onder Peter de Boer debuteerde deze combinatie in 2013 op CDI Roosendaal in de internationale Lichte Tour. Daar werden ze zowel in de in Prix St. Georges als in de kür op muziek tweede met scores boven de 70 procent. In datzelfde jaar waren er ook successen in het Belgische Kapelle en opnieuw in Roosendaal.

Wolf en Rahmouni

Daarna nam de Duitse amazone Stefanie Wolf de teugels over. Zij bracht Atilinda uit op CDI Arnhem van 2014, tevens de laatste internationale wedstrijd van de merrie. Vervolgens werd de Negro-dochter gereden door Yessin Rahmouni, die meerdere paarden voor eigenaresse Willeke Bos van Stal 104 rijdt. Deze combinatie verscheen nooit in de ring.

Children-debuut

Aan de wedstrijdpauze van Atilinda is nu een einde gekomen. Lara van Nek, de dochter van Willeke Bos, brengt de merrie uit bij de Chilren. In die klasse schreven ze afgelopen weekend met 66,154% de Landenproef op naam.

Collectie

De 14-jarige Van Nek heeft inmiddels een behoorlijke collectie paarden en pony’s onder het zadel. Met haar A-kader paard Fariska (v. Vivaldi) boekt ze internationale successen bij de Children. Met de pony’s Haasendonk’s Sultan, Baumann’s Despino en Brouwershaven Nairobi is Van Nek opgenomen in het B-kader.

Volle broer Jameson

Na de geslaagde match van Atilinda en Blue Hors Zack, paarde Bos haar merrie vorig jaar opnieuw aan met Zack. Daaruit werd onlangs via embryotransplantie een hengstveulen, en daarmee een volle broer van Jameson RS2, geboren.

