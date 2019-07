Het regent PR’s en prijzen voor Mark van de Donk

Met drie paarden en vier proeven was het vandaag op de Subtopwedstrijd in Houten flink aanpoten voor Mark van de Donk. Maar niet zonder succes: met Serverius Don Remo (San Remo x Jazz) won hij met 68,29% en 70,64% beide proeven in het ZZ-Zwaar, de Prix St. Georges met Donovan (Sir Donnerhall x Rhodium) leverde 70,22% en de tweede plaats op en in diezelfde klasse liep Flexion Sollenburg (Valdez x Ferro) naar de vierde score van 68,38%.

“Ja, ik heb lekker doorgereden vandaag en ben er helemaal blij mee”, vertelt Mark van de Donk lachend. Serverius Don Remo debuteerde afgelopen mei in het ZZ-Zwaar en verbeterde vandaag ruimschoots zijn persoonlijk record. “Toen was het nog een beetje wiebelig maar nu gaat het serieus goed. In de eerste proef was hij een beetje kijkerig en afwachtend. Daardoor hebben we punten laten liggen maar de tweede proef was écht goed. Nu moeten we kilometers gaan maken om het stabieler te krijgen.”

Op gemakkie Grand Prix

Eerder zat de enorme werklust van Serverius Don Remo hem nog in de weg. “Hij heeft onwijs veel go, is heel ijverig en hij had een beetje moeite met zijn heetheid maar dat wordt nu makkelijker. Sinds we thuis bezig zijn met het piaffe/passagge-werk gaat hij zich beter concentreren”, zegt Van de Donk die ook in de toekomst over de San Remo-zoon kan blijven beschikken. “Hij hoeft niet weg en we kunnen rustig doorwerken. Ik denk zelf dat hij straks op z’n gemakkie Grand Prix gaat lopen.”

Ook Donovan naar PR

Donovan liep zijn tweede wedstrijd in de Prix St. Georges en ook hij verbeterde zijn persoonlijk record. In de sterke draftour werden een heleboel achten genoteerd, onder andere voor het schouderbinnenwaarts, het appuyeren en het uitstrekken. “Donovan heeft zoveel techniek en kracht in het draven alleen dat houdt hij in de galop nog niet helemaal vol. Daarin verloor hij een beetje de aanspanning. Beide series gingen stuk en het laatste halthouden was niet mooi. Ik vergeef het hem en mij hoor je zeker niet klagen.”

Ontwikkelingsdingetjes

Hoewel Flexion Sollenburg iets onder zijn eerder behaalde scores bleef, is Van den Donk ook over hem tevreden. “Hij liep net iets minder dan de laatste keer. We hebben aan de gedragenheid in de draf gewerkt en daardoor was hij in de aanleuning wat zoekerig. Dat is nog een beetje uitproberen. Technisch was het wel beter vandaag maar we hadden nu net teveel ontwikkelingsdingetjes.”

Filion aan kop

Als Dominique Filion aan de start komt is voor anderen meestal de tweede plek het hoogst haalbare en vandaag was dat ook weer het geval. In de Prix St. Georges pakte ze met Dastan (v. Sydney) de overwinning met 71,03%. Kim Noordijk en Cees (v. Santano) waren met 69,34% de beste in de Intermédiaire I en werden met deze score derde in het gecombineerde klassement Lichte Tour.

Frens en Van Dishoeck volgen in ZZ-Zwaar

In de eerste proef ZZ-Zwaar mocht Wiebeke Frens – Brummer de tweede prijs ophalen. Met La Reine IWF (v. Peru’s Scen Tao) kwam de score uit op 63,36%. Nicole van Dishoeck en Whinny Sandigo (v. Whinny Jackson) volgden met 61,79% op de derde plek. Deze combinatie klom in de tweede proef op naar de tweede plaats met 63,64%.

Lees ook:

Hans Peter Minderhoud: ‘Iedere week drie procent omhoog zou lekker zijn’

Uitslag

Bron: Horses.nl