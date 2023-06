Heuvelruiters organiseren Freestyle Festival Wezep voor het goede doel

Landelijke Rijvereniging De Heuvelruiters uit Wezep organiseren dit jaar opnieuw het Freestyle Festival Wezep, een 'benefietconcours' voor het goede doel. Het goede doel dat dit jaar gekozen is, is Stichting Paardrijden Gehandicapten ’t Hoefijzer in Zwolle. Deze stichting biedt lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten en mensen met psychische problemen de mogelijkheid om paard te rijden onder deskundige begeleiding.