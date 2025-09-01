Hexagons Mr. Magnum, Mauro Turfhorst en McLaren geselecteerd voor N.O.P.T. status

Vanaf heden zullen drie nieuwe toptalenten met het toevoegsel N.O.P.T. in de dressuurring verschijnen. Het betreft de achtjarige Hexagons Mr. Magnum onder Thamar Zweistra en de eveneens achtjarige Mauro Turfhorst en McLaren onder Dinja van Liere. Deze drie hengsten vallen daarmee onder het N.O.P. Talent plan, dat vorig jaar werd geïntroduceerd en als doel heeft dressuurtalent voor Nederland te behouden.

Voor de geselecteerde paarden is een budget beschikbaar om de verdere ontwikkeling van hun sportieve carrière te ondersteunen. Het uiteindelijke doel is het bereiken van het allerhoogste niveau en successen behalen voor TeamNL op de internationale kampioenschappen. Het N.O.P. Talent plan werd vorig jaar geïntroduceerd en richtte direct het vizier op de inmiddels op Grand Prix-niveau succesvolle Kuvasz RS2 N.O.P.T (met Marieke van der Putten) en Hexagon’s Luxuriouzz N.O.P.T. (Thamar Zweistra), die afgelopen week TeamNL al heeft vertegenwoordigd op het EK Dressuur in Crozet.

Tweede selectieronde

Een tweede selectieronde heeft opnieuw opvallend toptalent opgeleverd. De drie paarden zijn geselecteerd door een driekoppige selectiecommissie onder voorzitterschap van bondscoach Patrick van der Meer, en zijn verzekerd van een jaar ondersteuning vanuit het N.O.P.T. De ontwikkeling van deze paarden zal met extra aandacht worden gevolgd. Een volledig overzicht van alle N.O.P. en N.O.P.T. paarden is hier te vinden.

Naam paard: Hexagons Mr. Magnum

Amazone: Thamar Zweistra

Afstamming: Expression x Valdez

Eigenaar: Stal Hexagon B.V. en Perry Boogaard

Geslacht: hengst

Geboortejaar: 2017

Stamboek: KWPN

Naam paard: Mauro Turfhorst

Amazone: Dinja van Liere

Afstamming: Glock’s Zonik x Negro

Eigenaar: Reesink Horses B.V. en Stoeterij Turfhorst B.V.

Geslacht: hengst

Geboortejaar: 2017

Stamboek: KWPN

Naam paard: McLaren

Amazone: Dinja van Liere

Afstamming: Morricone x Sir Donnerhall

Eigenaar: Reesink Horses B.V.

Geslacht: hengst

Geboortejaar: 2017

Stamboek: Oldenburger

Bron: KNHS