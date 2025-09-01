Hexagons Mr. Magnum, Mauro Turfhorst en McLaren geselecteerd voor N.O.P.T. status

Vanaf heden zullen drie nieuwe toptalenten met het toevoegsel N.O.P.T. in de dressuurring verschijnen. Het betreft de achtjarige Hexagons Mr. Magnum onder Thamar Zweistra en de eveneens achtjarige Mauro Turfhorst en McLaren onder Dinja van Liere. Deze drie hengsten vallen daarmee onder het N.O.P. Talent plan, dat vorig jaar werd geïntroduceerd en als doel heeft dressuurtalent voor Nederland te behouden.
Voor de geselecteerde paarden is een budget beschikbaar om de verdere ontwikkeling van hun sportieve carrière te ondersteunen. Het uiteindelijke doel is het bereiken van het allerhoogste niveau en successen behalen voor TeamNL op de internationale kampioenschappen. Het N.O.P. Talent plan werd vorig jaar geïntroduceerd en richtte direct het vizier op de inmiddels op Grand Prix-niveau succesvolle Kuvasz RS2 N.O.P.T (met Marieke van der Putten) en Hexagon’s Luxuriouzz N.O.P.T. (Thamar Zweistra), die afgelopen week TeamNL al heeft vertegenwoordigd op het EK Dressuur in Crozet.
Tweede selectieronde
Een tweede selectieronde heeft opnieuw opvallend toptalent opgeleverd. De drie paarden zijn geselecteerd door een driekoppige selectiecommissie onder voorzitterschap van bondscoach Patrick van der Meer, en zijn verzekerd van een jaar ondersteuning vanuit het N.O.P.T. De ontwikkeling van deze paarden zal met extra aandacht worden gevolgd. Een volledig overzicht van alle N.O.P. en N.O.P.T. paarden is hier te vinden.
Naam paard: Hexagons Mr. Magnum
Amazone: Thamar Zweistra
Afstamming: Expression x Valdez
Eigenaar: Stal Hexagon B.V. en Perry Boogaard
Geslacht: hengst
Geboortejaar: 2017
Stamboek: KWPN
Naam paard: Mauro Turfhorst
Amazone: Dinja van Liere
Afstamming: Glock’s Zonik x Negro
Eigenaar: Reesink Horses B.V. en Stoeterij Turfhorst B.V.
Geslacht: hengst
Geboortejaar: 2017
Stamboek: KWPN
Naam paard: McLaren
Amazone: Dinja van Liere
Afstamming: Morricone x Sir Donnerhall
Eigenaar: Reesink Horses B.V.
Geslacht: hengst
Geboortejaar: 2017
Stamboek: Oldenburger
Lees ook:
Bron: KNHS