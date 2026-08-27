Hexagon’s Nachtwacht en Olivia-Grace geselecteerd voor N.O.P.T. status

Stichting Nederlands Olympiade Paard heeft twee opvolgers van Mauro Turfhorst N.O.P (voorheen N.O.P.T.), Hexagon’s Mr Magnum N.O.P.T., McLaren N.O.P.T en Hexagon’s Luxuriouzz N.O.P.T. vastgelegd. Het zijn de zevenjarige Olivia-Grace en de achtjarige Hexagon’s Nachtwacht. “Dit zijn paarden waar we geloof in hebben dat ze over een aantal jaren hoog kunnen eindigen op een EK, WK of de bij de Spelen”, aldus bondscoach Patrick van der Meer.

KNHS Door

Stichting Nederlands Olympiade Paard prijst zich gelukkig met het initiatief van een paar jaar geleden om talentvolle paarden al vroeg vast te leggen en te voorzien van een NOP-talentenstatus, het N.O.P.T. Een formule die zijn vruchten al afwerpt. Tijdens het WK in Aken verschenen onlangs aan de start Mauro Turfhorst N.O.P. van Dinja en Liere en Hexagon’s Mr. Magnum N.O.P.T. van Thamar Zweistra. Beide paarden zijn pas negen jaar jong en zullen over twee jaar bij de Olympische Spelen van Los Angeles over nog meer ervaring en kracht beschikken.

Selectiedag

Op 10 juni vond er een selectiedag plaats om te voorzien in opvolging voor de huidige N.O.P.T.-paarden. Twaalf paarden verschenen voor de selectiecommissie. Twee paarden lieten zich al zo overtuigend zien dat ze zijn vastgelegd en voorzien van het N.O.P.T.-certificaat en de afkorting achter hun naam. Het zijn de zevenjarige merrie Olivia-Grace en de achtjarige Hexagon’s Nachtwacht. “Na Kuvasz RS2, Hexagon’s Luxuriouzz, McLaren OLD, Mauro Turfhorst en Hexagon’s Mr. Magnum is dit weer een hele goede jaargang, zeker in de breedte. Ik denk dat alle twaalf paarden van de selectiedag van dit jaar Grand Prix-potentie hebben”, begint Van der Meer.

Olivia-Grace N.O.P.T.

Ruiter: Dominique Filion

Afstamming: Franklin x Foundation

Eigenaar: Dominique Filion Dressage

Geslacht: merrie

Geboortejaar: 2019

Stamboek: Oldenburger

Olivia-Grace (stamboeknaam Faina) is een zevenjarige in Oldenburg geregistreerde dochter van Franklin en de merrie Fiederalala (Foundation x Lauratio). De merrie is in bezit van Dominique Filion Dressage. Dominique Filion brengt Olivia-Grace uit in de Prix St. George. Zelf omschrijft ze de merrie als volgt: “Ze heeft naast drie hele goede gangen, een heel atletisch gebouwd lichaam waardoor de oefeningen haar heel makkelijk afgaan. En ze is heel werkwillig.”

Van der Meer omschrijft haar als een heel compleet paard met veel potentie en aanleg. “Ze past ook helemaal in het plaatje van een harmonieuze combinatie met Dominique.”

Hexagon’s Nachtwacht N.O.P.T.

Ruiter: Tessa Kole

Afstamming: Everdale x Gribaldi

Eigenaar: Yvonne Cooiman en Stal Hexagon

Geslacht: ruin

Geboortejaar: 2018

Stamboek: KWPN

Hexagon’s Nachtwacht is een achtjarige zoon van Everdale. De KWPN-er is gefokt uit de merrie Uzella elite (Gribaldi x Hofnar). De ruin is in bezit van Yvonne Cooiman en Stal Hexagon. “Een paard met veel potentie voor de Grand Prix”, aldus zijn amazone Tessa Kole. De combinatie wordt getraind door Thamar Zweistra en Rieky Young. Hexagon’s Nachtwacht komt met Kole uit in de Prix St. George. Vorig jaar behaalden ze internationale overwinningen bij de Young Riders in Exloo en Lier. “Een paard met veel aanleg voor het hoge werk, waarbij vooral de fijne manier van paardrijden opvalt, dat aanspreekt en aansluit bij de moderne manier van rijden.”

Doorontwikkeling

De selectiecommissie heeft op de afgelopen talentdag op 10 juni twaalf kwaliteitsvolle combinaties gezien waarvan zij graag de ontwikkeling nauwgezet wil volgen. In overleg met het N.O.P.-bestuur nodigt de commissie combinaties die nu niet zijn geselecteerd graag uit voor een terugkomdag in november van dit jaar. Bondscoach Patrick van der Meer ontvangt de combinaties dan voor een training om te zien welke ontwikkeling is doorgemaakt. “We hadden een uitzonderlijk sterke groep en willen daarom zicht houden op de ontwikkeling en waar nodig daarin ondersteunen. Er is in deze jaargang potentie genoeg om een vervolg te geven.”

Het N.O.P.T.-certificaat is volop in ontwikkeling en wordt regelmatig geëvalueerd binnen het N.O.P.-bestuur. Met het vastleggen van bovengenoemde twee paarden en het succes van Mauro Turfhorst N.O.P. en Hexagon’s Mr Magnum N.O.P.T. is een succesvolle weg ingeslagen met als doel het vastleggen en behouden van paarden voor de komende internationale kampioenschappen.

Bron: KNHS