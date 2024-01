Hexagon’s Nourimanda, High Joy en Patchouli Vera winnaars Duval Dressage Cup

Het stond in Nieuw en Sint Joosland op 12 en 13 januari in het teken van de Duval Dressage Cup. Bij de vierjarigen werden Annemijn Boogaard en de Kjento-dochter Patchouli Vera als winnaars gehuldigd. Bij de vijfjarigen werd High Joy (Jovian x Sezuan) met Emma van den Hooven kampioen en bij de zesjarigen ging de titel naar Tessa Kole met Hexagon's Nourimanda (Johnson x Rubiquil).

Patchouli Vera (mv. Bordeaux) haalde afgelopen december een uitzonderlijke IBOP-score van maar liefst 92,5 punten en won al twee jonge paarden-competities. In Nieuw en Sint Joosland maakte de merrie de hooggespannen verwachten meer dan waar. Ze kreeg een 9,1 voor de draf en negens voor de overige onderdelen. Gastamazone Maxime Osse gaf haar een 9,8. “Wat een stabiel en krachtig paard! Ze gaat geroutineerd de baan rond een geeft een heel fijn gevoel.”

Familiefeestje

Patchouli Vera is het eerste fokproduct van moeder Florine de Voogd en dochter Veerle Boogaard. Zusje Annemijn rijdt de merrie en dat maakte het een echt familiefeestje. “Wauw, we zijn sprakeloos”, vertellen de zussen. “Echt zo leuk! Patchouli is zo’n fijn paard met een super instelling en drie heel goede basisgangen. Ze doet echt altijd haar uiterste best voor je. Het is iedere dag weer genieten van haar.” Ze won ook de eretitels beste overall merrie en beste Zeeuws gefokte paard.

Top drie vierjarigen

Thalia Rockx stuurde Prima Donna K de la Fazenda (Secret x Everdale) naar de tweede plaats. De merrie kreeg 83,8 punten van de jury en een 9,5 van de gastamazone. De top drie werd compleet gemaakt door José van Haaren en Perfect Ritme (Lord Europe x Negro). Perfect Ritme kreeg 83,6 punten van de jury en een 9,5 van Maxime Osse. Hij won ook de titel beste overall ruin/hengst.

High Joy kampioen vijfjarigen

In de rubriek voor vijfjarigen waren de kopnummers aan elkaar gewaagd en de beoordeling van Maxime Osse gaf de doorslag. High Joy en haar amazone en eigenaresse Emma van den Hooven kregen 82,6 punten van de jury en een 9,5 van Maxime Osse. “Dit is een heel compleet paard in alles, ze staat goed aan de hulpen en geeft een heel fijn gevoel. Echt een paard met potentie”, reageert Osse.

Jury geeft hoogste punten aan Hexagon’s Odesse

Tessa Kole mocht voor haar optreden met Hexagon’s Odesse (Double Dutch x Daddy Cool) de tweede prijs in ontvangst nemen. De merrie kreeg van de jury meer punten (83,8), maar moest met een 9,2 van Osse genoegen nemen met plaats twee. Odysseus P (Foundation x Painted Black) liep met Amber Hage naar 81,8 punten en kreeg een 8,8 van de gastamazone. Dat leverde hem de derde prijs op.

Volle zus Double Dutch beste zesjarige

Tessa Kole had bij de zesjarigen de winnares, Hexagon’s Nourimanda, onder het zadel. “Een paard met heel veel zelfhouding en heel veel gemak in beweging. Echt een opvallend paard met heel veel potentie,” vertelt de jury. Ook de gastamazone was erg te spreken over de kwaliteiten: “Een fijngevoelig paard die heel makkelijk kan schakelen.” De merrie kreeg voor ze aan haar sportcarrière begon eerst twee veulens.

Milo voor Nentine

Thamar Zweistra reed Milo (Martinez x Weltmeyer) naar plaats twee. “Een heel sympathiek en compleet dressuurpaard met een lichtvoetige manier van bewegen”, vond de jury, die Milo beloonde met 82,6 punten. Voor het overrijden ontving de fijn te bewerken en nog iets onervaren Milo een negen. Nentine (Secret x Destano) en Anke van Moer werden derde. Van de jury kregen ze 81,4 punten, Osse gaf de merrie een 9,2.

Bron: KWPN Zeeland