Hidaya SVR, Never Say Never WNE en Spoorzicht’s Jersey winnen DPC-finale

Na de selectiewedstrijden werd afgelopen zaterdag in Barneveld de finale van het Dutch Pony Championship verreden. Bij de zesjarigen werd Hidaya SVR (v. His Royal Badness DK) met Mischa Kanters gehuldigd tot kampioen, beste vijfjarige was de door Noë-Joy Beerens gereden Never Say Never WNE (v. FS Next Diamond) en nieuwe kampioen bij de vierjarigen is Spoorzicht’s Jersey (v. Beauty W) met Pleun Sloof.

Ellen Liem Door

Tijdens de finale werd opnieuw gezocht naar de complete toekomstige sportpony. De pony’s werden beoordeeld op stap, draf en galop, gedragenheid en souplesse, harmonie, algemene indruk en exterieur. Vanuit het vaste DPC-panel waren de leeftijdscategorieën verdeeld over Paulien Albers bij de zesjarigen, Trudi Houwen bij de vijfjarigen en Bart Bax bij de vierjarigen. Gastjuryleden Franka Loos en Kirsten Brouwer beoordeelden gedurende de finaledag mee over alle leeftijdscategorieën. Daarmee kwam aan de jurytafel veel kennis en ervaring samen om naast natuurlijke bewegingskwaliteit ook het totaalbeeld en het toekomstperspectief van iedere pony mee te wegen.

Fairness Award en fokkerspremies

Naast de kampioenstitels was er nadrukkelijk aandacht voor een faire en paardvriendelijke manier van voorstellen. In iedere leeftijdscategorie werd de Röwer & Rüb Fairness Award uitgereikt, waarvoor Marleen Ras namens de KNHS de beoordeling verzorgde. Ook de fokkerij kreeg een prominente plaats. Dankzij de betrokken sponsoren en stamboeken waren er fokkerspremies beschikbaar.

Zesjarigen: Hidaya SVR zet de toon

De zesjarigen mochten de DPC-finaledag openen. Van de twaalf pony’s op de finalelijst kwamen negen combinaties tot een eindscore en de strijd aan de kop bleek spannend. Uiteindelijk was het Hidaya SVR (v. His Royal Badness DK) die met Mischa Kanters de overwinning naar zich toetrok.

De door Stal van Rosmalen gefokte merrie behaalde 86,5 punten en liet een bijzonder compleet protocol noteren. Voor zowel stap als draf verscheen een 8,5, terwijl de galop met een 9 werd gewaardeerd. Ook voor gedragenheid en souplesse noteerde de jury een 9. Harmonie leverde een 8,5 op en voor de algemene indruk verscheen opnieuw een 9. Het exterieur werd met een 8 beoordeeld. Juist die kwaliteit over de volle breedte maakte Hidaya SVR tot de kampioene van deze leeftijdscategorie.

Bij de huldiging kreeg Hidaya SVR de prachtige kampioensdeken omgehangen. Daar bleef het voor de merrie niet bij. Als hoogst geplaatste NRPS’er werd zij tevens uitgeroepen tot beste NRPS-pony bij de zesjarigen en mocht zij ook de speciaal daarvoor beschikbaar gestelde deken aan haar prijzenoogst toevoegen.

Hidaya SVR met Mischa Kanters. Foto: DPC

Turfhorst Chaplin

Op slechts één punt van de kampioene volgde Turfhorst Chaplin (v. Leuns Veld’s Lord) met Liz Arends. De door R. Vrolijken gefokte NWPCS-hengst verzamelde 85,5 punten. Zijn galop, harmonie en exterieur sprongen eruit en werden alle drie met een 9 beloond. Voor stap en algemene indruk verschenen 8,5’en op het protocol. Daarmee bleef Turfhorst Chaplin de kampioene dicht op de hielen en verzekerde hij zich van het zilver.

Voor fokker Ronald Vrolijken kreeg die tweede plaats nog een extra feestelijk tintje. Hij was zelf in Barneveld aanwezig en werd tijdens de huldiging in het zonnetje gezet met de fokkerspremie voor de tweede prijs.

Turfhorst Chaplin met Liz Arends. Foto: DPC

HRB Jupiter JV

Het brons ging naar HRB Jupiter JV (v. His Royal Badness DK), voorgesteld door Sophie van der Steen. De door W.G.B. van de Ven gefokte NRPS-hengst behaalde 84 punten. Vooral zijn draf en exterieur vielen positief op en werden beide met een 9 gewaardeerd. Voor de galop verscheen een 8,5.

Ook fokker mevrouw van de Ven kon het succes van haar fokproduct van dichtbij meemaken. Zij was bij de finale aanwezig en zag de podiumplaats van HRB Jupiter JV bovendien beloond worden met de fokkerspremie die aan de derde prijs verbonden was.

HRB Jupiter JV met Sophie van der Steen. Foto: DPC

Fairness Award naar Nadia Geuze

Naast de strijd om het podium was er een bijzonder huldigingsmoment voor Nadia Geuze met Donaugold AT. Zij werden door Marleen Ras aangewezen als winnaar van de Röwer & Rüb Fairness Award bij de zesjarigen. Een mooie erkenning voor de faire en harmonieuze wijze waarop de combinatie zich tijdens de finale presenteerde.

Vijfjarigen: Never Say Never WNE bovenaan in sterke groep

Met vijftien combinaties vormden de vijfjarigen de grootste finalerubriek van de dag. Uiteindelijk wist Never Say Never WNE (v. FS Next Diamond) met Noë-Joy Beerens de hoogste totaalscore neer te zetten.

De door W. & N. Egelmeers gefokte NRPS-ruin kwam uit op 87 punten. Zijn protocol liet zien waarom hij de titel mocht opeisen. Voor de stap verscheen een fraaie 9, terwijl zowel draf als galop met een 8,5 werden gewaardeerd. Vervolgens noteerde de jury opnieuw een 9 voor gedragenheid en souplesse, een 9 voor harmonie én een 9 voor de algemene indruk. Het exterieur werd met een 8 gewaardeerd.

Het was daarmee vooral de compleetheid die Never Say Never WNE naar de titel bracht. Met hoge waarderingen voor zowel zijn basisgangen als het totaalbeeld wist hij zich aan kop van de sterke groep vijfjarigen te plaatsen. De gouden medaille en kampioenssjerp maakten de feestelijke huldiging van Never Say Never WNE en Noë-Joy Beerens compleet.

Niet alleen pony en amazone deelden in het succes. Ook Wim Egelmeers mocht als fokker van de nieuwe vijfjarige kampioen naar voren komen. Hij was in Barneveld aanwezig en kreeg met de fokkerspremie voor de eerste prijs een mooie extra waardering voor hun fokproduct.

Never Say Never WNE mocht bovendien nogmaals zijn opwachting maken tijdens de huldiging. Als hoogst geplaatste NRPS-pony werd hij uitgeroepen tot beste NRPS’er bij de vijfjarigen, waarvoor Noë-Joy de bijbehorende deken in ontvangst mocht nemen.

Never Say Never WNE met Noë Joy Beerens. Foto: DPC

Libenti’s Milagro

Het zilver was voor Libenti’s Milagro (v. Strandgaards Mangold) met Jaylee Mom. De door A. Huisman gefokte NRPS-hengst behaalde 85 punten en maakte onder meer indruk met zijn draf, waarvoor een 9 werd genoteerd. Ook het exterieur leverde een 9 op. Voor galop, gedragenheid en souplesse en algemene indruk verschenen 8,5’en op het protocol.

Libenti’s Milagro met Jaylee Mom. Foto: DPC

Tesla van Equi Center

Met 84,5 punten volgde Tesla van Equi Center (v. His Royal Badness DK) met Robby van Bregt op de derde plaats. De door J. & M. Bekkers gefokte NRPS-merrie liet vooral een opvallend gelijkmatig protocol zien. Voor stap, draf en galop noteerde de jury telkens een 8,5 en ook harmonie, algemene indruk en exterieur werden met een 8,5 gewaardeerd.

Tesla van Equicenter met Robby van Bregt. Foto: DPC

Fairness Award naar Sophie van Norel

Ook bij de vijfjarigen werd fairness beloond. De Röwer & Rüb Fairness Award ging naar Sophie van Norel met Kents Diamond. De combinatie kwam in de reguliere beoordeling tot 81,5 punten. Met onder meer een 9 voor de galop en mooie waarderingen over de rest van het protocol leverden zij ook sportief een aansprekende prestatie. De Fairness Award vormde een bijzondere aanvulling op hun optreden in Barneveld en onderstreepte de harmonieuze wijze waarop Kents Diamond werd voorgesteld.

Spoorzicht’s Jersey imponeert met hoogste score van de dag

De vierjarigen vormden de laatste kampioenschapsrubriek van de DPC-finale. Elf combinaties kwamen tot een eindscore en juist bij deze jongste generatie werd volop toekomstperspectief getoond. Eén hengst wist daarbij niet alleen zijn eigen leeftijdscategorie te winnen, maar ook de hoogste score van de gehele finaledag neer te zetten.

Spoorzicht’s Jersey (v. Beauty W) met Pleun Sloof overtuigde met 87,5 punten. De door Gebr. Sloof gefokte NWPCS-hengst liet een opvallend sterk en compleet protocol noteren. Stap, draf en galop werden alle drie met een 8,5 gewaardeerd en ook voor gedragenheid en souplesse verscheen een 8,5. Voor harmonie liep de waardering op naar een 9, waarna zowel de algemene indruk als het exterieur zelfs een prachtige 9,5 opleverden.

Met zijn 87,5 punten werd Spoorzicht’s Jersey niet alleen DPC-kampioen bij de vierjarigen, maar realiseerde hij tevens de hoogste totaalscore van alle pony’s in de finale. Na de feestelijke kampioenshuldiging mocht hij daarom nóg een keer naar voren komen: zijn hoogste dagscore leverde hem ook de bijzondere Overall Prijs Prestige op.

Het kampioenschap was vanzelfsprekend ook een bijzonder succes voor zijn fokkers, de gebroeders Sloof. Zij waren aanwezig om de huldiging mee te beleven en zagen hun fokkerijwerk extra gewaardeerd met de fokkerspremie voor de eerste prijs bij de vierjarigen.

Spoorzicht’s Jersey met Pleun Sloof. Foto: DPC

Koetsiershoeve Total Power

De tweede plaats ging met 84 punten naar Koetsiershoeve Total Power (v. Total Hope), voorgesteld door Sophie Berkhoff. De door R. Kamphuis gefokte AES-hengst liet vooral in draf veel kwaliteit zien. Daarvoor verscheen maar liefst een 9,5 op het protocol. Ook de galop en harmonie werden bijzonder hoog gewaardeerd en leverden beide een 9 op.

Ook Raymond Kamphuis was bij de finale aanwezig. Als fokker van Koetsiershoeve Total Power werd hij eveneens bij de huldiging betrokken en mocht hij de fokkerspremie voor de tweede prijs ontvangen.

Koetsierhoeves Total Power met Sophie Berkhoff. Foto: DPC

Pierrot van den Hout

Pierrot van den Hout (v. Amalia’s Pieter) met Whitney de Bruijn maakte de top drie compleet. De door H.A. van Erp gefokte NWPCS-hengst behaalde 83,5 punten en blonk uit met een 9 voor zowel draf als galop. Ook zijn exterieur werd met een 9 beloond en voor de algemene indruk verscheen een 8,5.

Pierrot van den Hout met Whitney de Bruijn. Foto: DPC

Ook buiten het podium waren er pony’s die bij de huldiging extra in de schijnwerpers kwamen te staan. Coco (v. Ducati du Bois) met Jailey Kraak behaalde 82,5 punten en eindigde als vierde. De NRPS-merrie was daarmee de hoogst geplaatste vertegenwoordiger van haar stamboek en kreeg als beste NRPS-pony bij de vierjarigen een NRPS-deken overhandigd.

Een bijzondere stamboekonderscheiding was er daarnaast voor Gruyter’s Private Dancer (v. Davinci du Bois) met Amy Vos. De NNFPS-ruin behaalde bij de vierjarigen 79,5 punten en werd uitgeroepen tot Beste NNFPS-pony over de gehele DPC-finaledag. Ook deze prestatie werd met een mooie deken bekroond.

Fairness Award naar Imena Paal

De Röwer & Rüb Fairness Award bij de vierjarigen viel ten deel aan Imena Paal met Ramiro D. De NRPS-ruin kwam in de reguliere beoordeling tot 81 punten, met 8,5’en voor draf, galop en harmonie.

Uitslag

Bron: Persbericht