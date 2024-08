Hippiade: Zes kampioenen gehuldigd op eerste dag

De eerste dag van de Hippiade stond in het teken van de dressuur. Op deze dressuurdag werden vandaag in Ermelo zes kampioenschappen verreden: B, L1 en L2 paarden en B pony's categorie A/B, C, en D/E. Alle zes kersverse kampioenen scoorden boven de 70% waarvan drie kampioenen (en een reservekampioen) met maar liefst 75% of hoger werden beloond.