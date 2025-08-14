Hippiade: Zes kampioenen gehuldigd op eerste dressuurdag

Ellen Liem
Op de Hippiade in Ermelo kwamen vandaag de eerste dressuurcombinaties in de baan. Bij de paarden werd gereden in de klassen B, L1, L2 en bij de pony's in de klasse B A/B, C en D/E. Die strijd leverde zes kampioenen op. Er werden vele topscores neergezet met als uitschieter Majory Stevense met No Surrender. Zij werden in de finale van het L1 beloond met de megascore van dik 75%.

Door Ellen Liem

B paarden

1 Renske Monden met LeNoir (v. Hometown), regio Noord Brabant – 73,167%
2 Ellen Pos met Pearl P (v. Fürst Dior), regio Noord Brabant – 72,500%
3 Esther Schaepkens met Romantico FT (Jameson RS2), regio Limburg – 70,750%

L1 paarden

1 Majory Stevense met No Surrender Bl (v. Blue Hors St. Schufro), regio Zeeland – 75,750%
2 Sanne Tazelaar met Risen TS (v. Vaderland), regio Zuid-Holland – 72,417%
3 Jolijn van Asselt met Rolex (v. D’Avie), regio Gelderland – 72,167%

L2 paarden

1 Iris Hooymans met Phreya Lyndi B (v. Vitalis), regio Noord-Brabant – 70,167%
2 Miranda Hoezen-van der Pas met Ocean Blues (v. Elton), regio Noord-Brabant – 69,667%
3 Sjuul Spelt met River Dance V.S (v. Koning), regio Utrecht – 69,584%

B pony’s cat. A/B

1 Joy Kalkhoven met Silver Lady, regio Zuid-Holland – 70,167%
2 Saar Flier met Super Giga, regio Overijssel – 70,000%
3 Nea Frantzen met Dukat, regio Limburg) – 69,333%

B pony’s cat. C

1 Caby Bouwkamp met Kameleon, regio Drenthe – 67,667%
2 Amy Koenderink met Beaty, regio Overijssel- 67,584%
3 Luce van Ooijen met Faunder Power, regio Noord-Brabant – 67,250%

B pony’s cat. D/E

1 Fay van den Broek met Reality Dream KH, regio Limburg – 72,417%
2 Liz Arends met Diamond Style Turfhorst, regio Gelderland – 70,750%
3 Harley Dikkerboom met Don Caramelli, regio Utrecht – 69,833%

Bron: Horses.nl

