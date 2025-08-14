Hippiade: Zes kampioenen gehuldigd op eerste dressuurdag

Op de Hippiade in Ermelo kwamen vandaag de eerste dressuurcombinaties in de baan. Bij de paarden werd gereden in de klassen B, L1, L2 en bij de pony's in de klasse B A/B, C en D/E. Die strijd leverde zes kampioenen op. Er werden vele topscores neergezet met als uitschieter Majory Stevense met No Surrender. Zij werden in de finale van het L1 beloond met de megascore van dik 75%.