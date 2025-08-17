Hoffrogge en Zuperman OLD pakken Nürnberger-ticket in Görlitz

Beatrice Hoffrogge heeft in Görlitz de kwalificatieproef voor de Nürnberger Burg-Pokal gewonnen. Met Zuperman OLD (Galleria’s Vincent Maranello x Destano) zette de amazone een score van 73,878% neer en werd unaniem aan kop geplaatst. De For Dance-dochter Frieda NRW hield zich goed staande tussen het hengstengeweld en liep met amazone Greta Busacker naar de tweede plaats.
al zelfs twee een 69% bovenop. in ticket flinke een naar Zuperman de toen een deed finale OLD, 2023 Görlitz in tot juryleden de en op score ging de nog op Hagen Horses liep genoegen op In schep maar moest Bij het de voor van plaats. WK 73,878% goed nog daar Jonge negende Burg-Pokal, Nürnberger met & een met gooi Dreams in Dressuurpaarden, brons nemen 75%. voor
Busacker en Frieda tweede
zevenjarigen bij de Balve in volgden met kwalificatiewedstrijden ruim 72,366% Greta op 2024 plaats. met reservekampioen tweede de Frieda de 70%) (vijfde op (derde dit seizoen reed al met Busacker van in en de ruim Bundeschampionate Elmlohe en Busacker de NRW 73%).
compleet zes maken Hengsten top
volgde enige niet-goedgekeurde in met zes) Vitally Danone de top FRH Schölermann voormalig de 72,195%, Dorothee Segantini buiten Anna aequo Bon (Vitalis hengst de Secret) Net drie de Vitalis). FRH Bon PCH vier (v. Schulze. met Va’Pensiero en top FRH uit Laser met Op dekhengst vijf de met Thomas premiehengst (v. met stonden populaire Frank op ex op 71,024% Damaschino Hannoveraanse met multikampioen en Tessa Hannah Coeur) eindigde vijf met Schneider Bundeskampioen (v. (v. I) eindigde Weihegold, Courage
Uitslag.
Bron: Horses.nl
