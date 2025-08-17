Hoffrogge en Zuperman OLD pakken Nürnberger-ticket in Görlitz

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Hoffrogge en Zuperman OLD pakken Nürnberger-ticket in Görlitz featured image
Beatrice Hoffrogge met Zuperman OLD. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Beatrice Hoffrogge heeft in Görlitz de kwalificatieproef voor de Nürnberger Burg-Pokal gewonnen. Met Zuperman OLD (Galleria’s Vincent Maranello x Destano) zette de amazone een score van 73,878% neer en werd unaniem aan kop geplaatst. De For Dance-dochter Frieda NRW hield zich goed staande tussen het hengstengeweld en liep met amazone Greta Busacker naar de tweede plaats.

