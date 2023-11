Hollywood van Patrick van der Meer naar Robin Heiden

Robin Heiden heeft de teugels van het internationale Grand Prix-paard Hollywood (Cocktail x Ulster) overgenomen. De inmiddels elfjarige kloon van de wereldberoemde Jazz werd door Patrick van der Meer op het hoogste niveau uitgebracht.

Robin Heiden kondigde vanmiddag op social media aan dat zij de nieuwe amazone van Hollywood is. “Erg dankbaar dat ik de teugels van dit speciale paard heb mogen overnemen. Veel dank aan Stoeterij Broere voor deze kans en Patrick van der Meer bedankt voor de hulp”, aldus de amazone.

Kloon

In 2012 werden er twee klonen van Jazz geboren. Deze kwamen in 2018 op zesjarige leeftijd bij Patrick van der Meer onder het zadel. In november van het jaar daarop maakte Hollywood zijn nationale Prix St. Georges-debuut en sloot dat met ruim 72% winnend af. “Hollywood is een echt karakterpaard en het is met hem belangrijk dat hij je echt vertrouwd en dat het een beetje je maatje is. Natuurlijk moet hij in de basis goed zijn opgeleid, maar als je zijn vertrouwen hebt, dan doet hij het allemaal voor je en ik heb mijn draai met hem echt gevonden”, vertelde Van der Meer destijds aan Horses.nl.

Sport

In mei 2021 reed Van der Meer de hengst in zijn eerste (en enige) internationale Lichte Tour en vorig jaar september volgde het internationale debuut op het hoogste niveau. De combinatie kwam in totaal op drie internationale wedstrijden aan de start: in september 2022 in Waregem, in oktober 2022 in Leeuwarden en in mei dit jaar in Exloo. Het PR in de Grand Prix stond op 69,978%, in de Spécial op 69,958%.

Bron: Horses.nl