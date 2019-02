Hometown voortaan onder Febe van Zwambagt

De KWPN-hengst Hometown (Apache x Ferro) heeft sinds een paar maanden een nieuwe amazone. Febe van Zwambagt heeft de training van de hengst na een lange zomervakantie afgelopen september opgepakt en gaat hem ook op wedstrijden uitbrengen.

In een bericht op de facebookpagina van Hometown werd dit bekend gemaakt.

Lange pauze

Na de hengstenkeuring in Den Bosch in 2018 stond Hometown de lente en de zomer bij de Hengstenhouderij Gebr. van Manen voor de dekdienst en liep hij verder in de wei of de paddock. Vanaf september is hij weer naar Stal van Silfhout gegaan en heeft Febe van Zwambagt de training opgepakt.

Debuut

De eerste gezamenlijke start van de stalamazone Van Silfhout en de zevenjarige hengst zit er inmiddels op. Afgelopen weekend maakte Van Zwambagt haar debuut met Hometown in de Z1 en werd tweede.