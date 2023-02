Hoogendoorn, Hollands, Verweijen en Van Westing winnen KNHS-Anemone Horse Trucks Cup Exloo

In Exloo werd zaterdag de derde competitiewedstrijd van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup verreden. Beste young rider was Geertje Hoogendoorn met Emporio Armani (v. Johnson). Bij de junioren noteerde Isa Hollands met Hupadoeska PB (v. Dancer) de hoogste score. Lorna Verweijen won met Miss Miracle (v. Marco) bij de pony’s en bij de children ging de zege naar Evolet van Westing met Iceman (v. Hofrat).

Bij de junioren deed de top drie weinig voor elkaar onder. Uiteindelijk ging de overwinning naar Isa Hollands met Hupadoeska PB, mocht Jessica Nesselaar zich met Wendie als tweede opstellen en maakte Anique Frans met Jack Sparrow de top drie compleet. Hoofdjury Monica Drohm, die samen met Antoinette van Dijk en Gotien Sipsma de combinaties beoordeelde, is lovend op de kopgroep van de junioren.

Toonbeeld van harmonie



“Anique was de eerste starter, zij kwam binnen en had gelijk de eerste acht op haar protocol. Het was een heel sympathiek en harmonieus gereden proef. Haar paard heeft drie nette gangen en was mooi op lengte. Er slopen een paar kleine foutjes in maar naar mijn idee was Anique de winnaar van de groep. Ze werd derde maar het lag heel dicht bij elkaar, uiteindelijk zat er nog geen procent tussen de nummer één en drie. Er werd heel leuk gereden en de top drie was het toonbeeld van harmonie”, vertelt Monica Drohm. “Jessica was heel fijn, vriendelijk en correct aan het sturen. Het was heel harmonieus en fijn om naar te kijken. Isa is van hetzelfde kaliber, dat je denkt: wat leuk! Dit is echt correct paardrijden, laat ze maar langskomen zo.”

Young riders



Bij de young riders deden winnares Geertje Hoogendoorn met Emporio Armani en de als tweede geëindigde Lara van Nek met Fariska weinig voor elkaar onder. Lilli van den Hoogen mocht voor haar proef met Iconic de derde prijs in ontvangst nemen. “Geertje is ook een heel vriendelijk rijdende amazone en correct paardrijden wordt beloond. Lara heeft met Fariska veel ervaring en zo rijdt ze ook rond. Lara had een paar dingetjes in haar proef maar het was heel professioneel gereden. Bij Lili was het eerste deel van de proef heel mooi maar in galop was de gezetheid van de pirouettes wat minder en er zaten wat dingetjes in de wissels. Dat houdt je net van de hoge cijfers af.”

Pony’s



Bij de pony’s was Lorna Verweijen de grote winnares. Met Miss Miracle werd ze eerste en daarnaast reed ze Noordhof’s Surprise naar de tweede prijs. Sarah Willemsen volgde met Baumann’s Dior als derde.

Children



In de kleine groep children sprong Evolet van Westing er bovenuit. Met Iceman bleef ze ruim zes procent voor op de als tweede geëindigde Roos de Jong met Watermill Falcon. Hansje Boudewijn reed Candreo naar de derde plaats.

De KNHS-Anemone Horse Trucks Cup heeft als belangrijkste doel de ontwikkeling van de Nederlandse young riders, junioren, pony’s en children te stimuleren en is een belangrijke competitie voor kadervorming en uitzending dressuur.

Uitslag KNHS-Anemone Horse Trucks Cup, Exloo

Young riders:

1 Geertje Hoogendoorn (Tilburg), Emporio Armani (v. Johnson) 67,157%

2 Lara van Nek (Wijdewormer), Fariska (v. Vivaldi) 67,108%

3 Lilli van den Hoogen (De Meern), Iconic (v. Vitalis) 65,686%

Junioren:

1 Isa Hollands (Schimmert), Hupadoeska PB (v. Dancer) 69,293%

2 Jessica Nesselaar (Uddel), Wendie (v. Kennedy) 68,737%

3 Anique Frans (Kampen), Jack Sparrow (v. Everdale) 68,384%

Pony’s:

1 Lorna Verweijen (Bergeijk), Miss Miracle (v. Marco) 69,286%

2 Lorna Verweijen (Bergeijk), Noordhof’s Surprise (v. Brummerhoeve’s Boss) 68,429%

3 Sarah Willemsen (Bergharen), Baumann’s Dior (v. FS Daddy Cool) 67,286%

Children:

1 Evolet van Westing (IJsselstein), Iceman (v. Hofrat) 79,600%

2 Roos de Jong (Schoonebeek), Watermill Falcon (v. Orchard Boginov) 73,300%

3 Hansje Boudewijn (Bergen op Zoom), Candreo (v. Sandreo) 71,550%

Bron: Persbericht