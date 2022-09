Hoogendoorn, Van Dulst, Gijsen en Dicker winnen KNHS-Anemone Horse Trucks Cup Tolbert

In Tolbert werd vandaag de achtste competitiewedstrijd van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup verreden. Beste young rider was Geertje Hoogendoorn met Emporio Armani LD (v. Johnson). Bij de junioren noteerde Anniek van Dulst met Kadanz (v. Charmeur) de hoogste score. Sissi Gijsen won met New Star (v. Speyksbosch Nelson) bij de pony’s en bij de children ging de zege naar Robin Dicker met Happy Feet (v. Tuschinski).

Bij de children, die gejureerd werden door Willemien Blanken, Anouk Hansen en Vivian Lindemann, waren Robin Dicker en Happy Feet een klasse apart. De combinatie scoorde een nieuw persoonlijk record van 80,125% en bleef met die topscore ruim zes procent voor op de concurrentie. “Happy liep heel fijn en ik had hem lekker aan mijn been. Het losrijden ging al heel fijn en in de proef kon ik de oefeningen goed rijden”, vertelt Robin Dicker. “Ik vond vooral de stap en de eenvoudige wissels in galop heel goed. Als ik goed rijd, gaat Happy eigenlijk altijd goed.”

Ongeslagen naar finale

Na een pauze van een jaar keerde Happy Feet afgelopen juli op de competitiewedstrijd van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup in Bergschenhoek met Robin Dicker succesvol terug in de ring. Met twee overwinningen op rij heeft het duo een ticket op zak voor de finale van de competitie maar datzelfde geldt voor Robin en haar paard Helena (v. Don Tango B). Met deze door haar moeder gefokte merrie, waarmee Robin recent teamzilver won op het EK in Hongarije, won ze alle drie de competitiewedstrijden van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup waaraan ze deelnam. Waarschijnlijk zal de amazone een keus moeten maken welke van de twee ze start in de finale. “Daar gaan we even over nadenken.”

Heel dankbaar

De amazone uit Harskamp is heel blij om multikampioen Happy Feet, die eerder onder meerdere amazones NK- en EK-medailles behaalde, te mogen rijden voor zijn eigenaresse Linda van Woudenberg. “Happy is een hele leuke pony, heel erg meedenkend en werkwillig. Gewoon een schat”, vervolgt Robin enthousiast. “Hij is heel blij om de ring in te gaan nu we weer wedstrijden rijden. Je merkt echt dat hij geniet. Ik vind het heel leuk om Happy te rijden en heb veel van hem geleerd wat ik ook mee kon nemen op Helena. Ik ben heel dankbaar dat ik hem van Linda mag rijden.”

Afsluiting children-tijd

Robin is veertien jaar en zodoende is dit haar laatste jaar bij de children. “Ik wil heel graag naar het internationale concours Aken Young Stars als afsluiter van mijn children-tijd. Met Happy houdt het daarna op en met Helena gaan we doortrainen voor de junioren”, zegt Robin over haar plannen. Daarnaast neemt ze ook een van de pony’s over van haar zestienjarige zus Lemoni, die de overstap gaat maken naar de junioren.

Junioren

Bij de junioren was veruit de meeste deelname. Juryleden Adriaan Hamoen, Patrick Berends en Rita van den Engel kregen maar liefst dertig combinaties in de ring. Anniek van Dulst was de unanieme winnares, zij reed haar Charmeur-zoon Kadanz naar 72,323%. Esmee Boers, die met haar pony Beauty W (v. Orchard Boginov) onlangs teamzilver won op het EK in Polen, reed haar paard Kiki G (v. Vivaldi) met 68,232% naar de tweede plaats. Jamie van Egdom en Dancing Soulmate (v. Jazz) maakten met 67,828% de top drie compleet. “Ik heb ontzettend genoten en we hadden een mooie top acht, echt wat we willen zien. Vooral van Anniek en haar paard werd ik heel vrolijk. Echt een combinatie met potentie en Kadanz heeft een geweldig voorkomen. Als zij zo doorgaan zie ik hele grote mogelijkheden voor de toekomst. Anniek reed een geweldige draftour en elke pas was tactzuiver. Ik heb meerdere achten en zelfs een negen gegeven”, vertelt Patrick Berends enthousiast. “Kiki van Esmee is ook een fijn paard en zij rijdt ontzettend netjes. Sommige dingen kan Esmee nog wat finetunen maar ze heeft echt gevoel voor paardrijden. Heel leuk dat Esmee haar succes bij de pony’s nu doorzet bij de junioren.” Ook over Jamie van Egdom en Dancing Soulmate is Berends goed te spreken. “Dancing Soulmate is een mooie Jazz, met een mooi front en hij bleef ook mooi bovenin. Het is een elegant paard en Jamie stelde hem netjes voor en reed een correcte proef.”

Internationale allure

De KNHS-Anemone Horse Trucks Cup was deze competitiewedstrijd te gast bij de HJC Manege in Tolbert, waar moeder en dochter Lieneke en Rolinde Meursing van L&R Horse Events de organisatie van de meerdaagse wedstrijd verzorgen. Berends looft het concours met internationale allure en vindt het voor de jeugd leerzaam om in zo’n entourage ervaring te kunnen opdoen. “Het concours is fantastisch georganiseerd en de sfeer is geweldig. In drie dagen zijn er 700 starts, verdeeld over vier ringen. Het ziet er gelikt uit en is echt goed voor elkaar. Er zit heel veel potentie bij de jeugd met heel veel goede paarden. Er zijn ook wat groene combinaties die nog ervaring moeten opdoen en groeien. Het is belangrijk dat de jeugdruiters kilometers kunnen maken en ervaring kunnen opdoen op dit soort events en kunnen ruiken aan de internationale allure.”

Finale

Deze wedstrijd in Tolbert was de laatste selectiemogelijkheid voor deelname aan de finale van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup. De finale wordt op 17 en 18 september in Exloo verreden. Op zaterdag rijden alle combinaties de FEI landenproef, op zondag mogen de beste zes combinaties van de eerste proef de kür op muziek (children FEI individuele proef) rijden. Beide proeven tellen mee voor de eindstand. Binnenkort maken we bekend welke combinaties zich gekwalificeerd hebben voor de finale.

De KNHS-Anemone Horse Trucks Cup heeft als belangrijkste doel de ontwikkeling van de Nederlandse young riders, junioren, pony’s en children te stimuleren en is een belangrijke competitie voor kadervorming en uitzending dressuur.

Uitslag KNHS-Anemone Horse Trucks Cup, Tolbert

Young riders:

1 Geertje Hoogendoorn (Tilburg), Emporio Armani LD (v. Johnson) 65,000%

2 Rianne Ashley Ubels (Barsingerhorn), James Brown (v. Desperado) 64,216%

3 Shanika de Bruijn (Wateringen), El Chica (v. Singapore) 64,069%

Junioren:

1 Anniek van Dulst (Ermelo), Kadanz (v. Charmeur) 72,323%

2 Esmee Boers (Nieuw-Vennep), Kiki G (v. Vivaldi) 68,232%

3 Jamie van Egdom (Kranenburg), Dancing Soulmate (v. Jazz) 67,828%

Pony’s:

1 Sissi Gijsen (Moergestel), New Star 8 (v. Speyksbosch Nelson) 69,429%

2 Sanne Glissenaar (Harmelen) Filippo (v. Kantje’s Carlando) 69,048%

3 Lorna Verweijen (Bergeijk), Noordhof’s Surprise (v. Brummerhoeve’s Boss) 68,810%

Children:

1 Robin Dicker (Harskamp), Happy Feet (v. Tuschinski) 80,125%

2 Jente Nes (Zwaagdijk-Oost), Sempre Avanti (v. Roman Nature) 73,950%

3 Lorna Verweijen (Bergeijk), Issydé van Asten (v. Irakion) 70,400%

Bron: Persbericht KNHS