Hubertus Schmidt moet verstrek laten gaan, Matthias Rath wisselt Destacado voor Thiago

Na de eerdere afmelding van Semmieke Rothtenberger kan nu ook Hubertus Schmidt niet deelnemen aan het Duits kampioenschap aankomend weekend in Balve, dat tevens geldt als eerste observatie voor het WK in Herning. Daarnaast moet Matthias Alexander Rath noodgedwongen van paard wisselen.

Hubertus Schmidt was al aanwezig in Balve maar kreeg last van zijn ruiterspier. Daarom moet de routinier met Denoix PCH (Destano x Pik Noir) verstek laten gaan in het Duits kampioenschap.

Rath neemt geen risico

Matthias Alexander Rath zou deelnemen met Destacado FRH (Desperados x Londonderry) maar de hengst is niet fit en nu komt Rath met Thiago GS (Totilas x Warkant) aan de start. “Het aanvankelijke plan was om het kampioenschap met Desti te rijden. Helaas heeft hij een kleine blessure en daarom hebben we besloten om hem niet te starten totdat hij honderd procent fit is”, legt Rath uit op social media. “Het is uit voorzorg en we willen geen enkel risico nemen.”