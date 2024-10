Hummer van Quinty Vossers plotseling overleden

Quinty Vossers heeft onverwachts afscheid moeten nemen van haar internationale Grand Prix U25-paard Hummer. De twaalfjarige Charmeur-zoon werd vanaf zijn zesde jaar door Vossers gereden en won een maand geleden nog de U25-Kür op CDI Crozet.

“Ontroostbaar. Mijn hart is gebroken. Mijn Hummie is er niet meer”, schrijft Vossers op social media. “Het heeft amper 48 uur geduurd. Kerngezond, vol energie stond jij elke dag weer te stralen. Zondagochtend is deze nachtmerrie begonnen. Zoveel mensen, die er alles aan hebben gedaan om jou te helpen, maar het mocht niet baten. Pure pech, noemen ze wat jij had. Ik heb geloof in jou gehouden totdat jij jouw laatste adem uitblies.”

Reserve voor WK

Hummer werd door J. Duivenvoorde gefokt uit de Daddy Cool-dochter Caresia, een halfzus van Glock’s Dream Boy. Hij werd op vijfjarige leeftijd, toen nog met Emma Laarkamp in het zadel, tweede in de KWPN Zuid-Holland Dressage Cup. Daarna werd hij korte tijd gereden door Adelinde Cornelissen, die hem nog voorstelde in de selecties voor het WK Jonge Dressuurpaarden en met hem werd aangewezen als eerste reserve.

Successen met Vossers

Op zevenjarige leeftijd maakte Hummer, toen al in het bezit van de familie Vossers, zijn Prix St. Georges-debuut met Emma Laarkamp. Met Quinty Vossers werd hij datzelfde jaar aangewezen als reserve voor het WK bij de zevenjarigen. In 2020 en 2021 bracht Vossers de ruin op internationaal young riders-niveau uit en dat leidde beide jaren tot deelname aan de Europese Kampioenschappen. Ze wonnen twee keer teamgoud. In 2023 volgde de overstap naar de U25 en ook daarin wist de combinatie mooie resultaten te behalen, met recent nog twee tweede plaatsen en een overwinning in Crozet.

Bron: Horses.nl/FB