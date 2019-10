Ibiza maakt rentree na jaar afwezigheid: ‘Het selectieproces voor Ermelo kostte teveel moeite’

Na ruim een jaar afwezigheid tussen de witte hekjes, maakte Ibiza (Desperado x Jazz) afgelopen weekend zijn rentree. De door Luc Boogert gefokte hengst liep onder het zadel van Juliane Burfeind naar de overwinning in het M dressur (vergelijkbaar met Z1/Z2 dressuur in Nederland) op een nationale wedstrijd in Duitsland.

Ibiza liep vorig jaar naar de zesde plaats in de finale van het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden in Ermelo. Amazone Juliane Burfeind vertelde aan Eurodressage: “Na 2018, waarin Ibiza heel goed zijn best heeft gedaan, hebben we als team besloten dat het selectieproces eigenlijk teveel moeite kost. In Nederland zijn er vijf kwalificaties en voor elke rit moet Ibiza twaalf uur lang op de vrachtwagen staan. We hebben de focus op de lange termijn en trainen hem richting de Grand Prix.”

Bron: Eurodressage