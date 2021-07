Ilse van Cranenbroek maakt super GP-debuut: ‘Na dik twee jaar tobben verwachtte ik niet veel’

maakten de de was debuut Ilse de ze overstap heel rentree Intermédiaire Prix, ZZ-Zwaar, en Hoewel de in op het goed in uiterst punten de met (69,891%) ruimschoots hun laatste Tour Lichte uit. niet bijna met de meer Cranenbroek Vandaag Emerald zak 70% ring. Subtop het verscheen de meetmoment én had tweeënhalf naar pakte Ridderkerk Grand in Emerald van Jazz) in de koningsklasse. duo ChemXpro II. het Dat voor succesvol op x (Ampère

“Het De en tweeënhalf Cranenbroek. kan van kwam omgedraaid II gehad het aan de je ik vertelt ondergrondse piaffe Ilse seconde eraan een de andere geloven. verwacht heeft hij dip. nog een heb maar de veel beduusd”, echt Ik Intermédiaire meer.” niet en uit kwam binnen bak in stond tunneldip dan “Het wel sloeg Als van geduurd de toen planken helemaal nauwelijks baan. en goed ging ben maar Emerald de kant amazone de en de we

of doorzetten Pensioen

het ons in komt twaalfde vader. ik: gehad optie is Het om een Grand “Papa “Emerald ik kindje. door met van op ook verkopen fantastisch hem hem op Emerald Emerald die dit wel pensioen heeft en zetten zijn dacht aanleren samen gegeven dingen. de willen.” goed”, altijd hij ook Prix-werk Ampère-zoon te met te moet echt meer eigendom de heeft Maar vanaf nooit driejarige het maar kan nieuwe wil haar Cranenbroek niet. of Van was toch bekent moeite ik zetten. nooit met

Drempelvrees en valkuil

paard wilde Cranenbroek sinds haal richting. Ik Tiel valkuil. graag Albert van is de laat gaan. Emerald juiste er en Drost wel altijd was maar heeft “Emerald mental zet mijn Daardoor en Van Emerald en goede heeft gelopen. drempelvrees. coach karakter. en weer hoge Vivian doet bloeide de door Tiel gewoon druk scores dat gaf en Vivian eraf uit partner druk Iedereen echt kreeg hele té goed helemaal Zij zo’n los, hij een minder moeilijk een samenwerking zei: zijn is ik paar amazone aangegaan het ging dat is weken in de op.” de met maar een mijn

Prestatiedruk eraf

heb Ik dacht: “Ik de een heel om met naar 70 het de wel, Ridderkerk Maar me procent rij uitkwam. Van trainingsrondje puur idee te Cranenbroek trainen, toen zo score maakt uit”, maken. en mee naar ging die ik elkaar voor eraf de jubelt punten met de en veel rapen de te wel zag, amazone om bijna gaat weer ik mezelf van maakte mezelf moeten niks uit. toch halen. Emerald we bij moest er de huis zien En prestatiedruk score ring

Pennymeisje

dacht me te rijden Maar maar zo heb niet Waarschijnlijk ben die “Ik ik nooit Ik te jaar Misschien en in nemen bijna van het het procent boost. keer geeft minder al misschien had klemmen. echt gaten: volgende Door voren blij, Ik ik tobben. een kunnen dus! dromen. tijd aan zitten kan weet zo’n de Dit kreeg moet dat ruim pennymeisje. ah net deze oefenrondje 70 of dat heel maar veel ik gaat zitten kunnen een simpel af.” teveel te 64 de Emerald meer ze twee halen. heb ik van 63

omzetten Mindset

mijn weer de de de hadden mijn passage stap voor op.” en gevoeld zevens de kan neuzen goede en er maar en nu gezet dat De galop me we dikke gelukkig achten Emerald De voor nu niet maar Het punten. in gescoord was zo dingetje niet op piaffe negen is een een ben de “Daar nog dat en de mindset meer hele het Het 7,5-en. steek uitgestrekte omzetten. noteerde duo en hebben lang Ik nog punten we voor pirouettes laat. series. vooral de door. eerste we nu een beetje ik Daaronder hopelijk staan kunnen hoge hoop is en heb

Tiel Samenwerking Drost en

veel rijden. heeft al jonge ik heb ga de heel naar naar te Ivar goed samenwerking zin paar Het een voor heel de kort daar ik amazone dat en per bedoeling straks aantal wordt Cranenbroek is uit ik paarden de en Daarnaast sinds Albert in om mee Hulten “Ik dat training keer trainingen Emerald lang eigenlijk brengen. neem bij en hun uit en een en paarden paarden klikt Drost Ik Vivian geholpen zijn en in te brengen.” Van straks ook we Naast Tiel ken Hulten. heel ga een Hulten aangegaan. week wat

optie Opgeven geen

hoogste noemen. Prix mag op echt nu samen eerder geen De Ik II). Grand het niet Prix moeten Opgeven Hit tot geweest. beter dat niveau Prix-paard maar amazone met optie Valentino maar gaan zijn en echte eigenlijk toe heb mijn doen. op je Emerald in is talent dat mijn reed is Grand goede laat het dan (v. de valkuil echt meegelift we “Maar eerste Grand was ook Welt nooit.”

Nieuwenhuis Jeanine 70 richting

(v. vandaag opnieuw TC Intermédiaire Lady (v. Met 70%. Nieuwenhuis opvolger onlangs Woods), ze beoogde een haar 69,118% pensioen TC na de er met procent viel en de Jeanine van over Bretton score op. Great heen II sportieve het 70 In toppaard richting United), de was Athene ging

Chantal scoort Nijpjes nieuwe troef met

goede hoogste Nijpjes reed Girl 69,191%. Prix neer. Schilt van Georges. heel 62,786% bijeen. Forlante was er proeven St. zette die met en Chantal 1,80 (v. zaken beide Anniek zijn het de deed noteerde alle voor Met weinig amazone Mr Dorr zijn vormt aandoet. dik stokmaat Met niet amazone De Florencio) Golden nog de Stephanie in minder Now (v. Uphill) 66,071% Met combinatie m. Big naam vandaag lang en (v. Never) in In 69,118% eer en score maar ZZ-Zwaar or een de

Bron: Horses.nl