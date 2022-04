Ima van der Velden verrast met titel L1 cat C

Met Woldberg’s Tobias reed Ima van der Velden naar de prachtige score van 71,056%. Daarmee bleef de amazone ruimschoots voor op de concurrentie en won de titel in de klasse L1 cat. C, gesponsord door Horka. Amy Bax stond op de tweede podiumplek, Jasper Hosmar kreeg het brons omgehangen.

Toby, zoals de pony op stal wordt genoemd, werd eerder gereden door haar oudere zus en daarna nam Ima de teugels over. Vorig jaar won het duo op de Hippiade de gouden medaille in de klasse B. “Het ging vandaag goed maar ik had niet verwacht dat we zouden winnen, want we hadden een beetje een groot foutje. Toby sprong om in de middengalop”, vertelt de kampioene. “Maar de titel voelt heel goed!”

Veelzijdig

De 9-jarige Ima uit Gemonde wordt getraind door haar moeder Petra van Esch en is een veelzijdige amazone. Naast de dressuur komt ze met meerdere pony’s uit in het springen en crossen. “Toby kan heel goed dressuren en ook wel een B-tje springen, maar niet hoger. In de dressuur gaan we nu over naar de L2.”

Uitslag Dressuur klasse L1 cat. C, Horka Prijs

1. Ima van der Velden (Gemonde) – Woldberg’s Tobias, 71,056%

2. Amy Bax (Gendt) – Haanpaol’s Rossi, 68,500%

3. Jasper Hosmar (Haarle) – Rocky, 65,000%

Bron: KNHS