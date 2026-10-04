Imke Schellekens maakt succesvol GP-debuut: ‘Stiekem toch wel weer een mijlpaal’

Imke Schellekens bracht Jaguar TC (Vivaldi x Contango) een aantal keer uit in de Intermédiaire II en na een PR in die klasse besloot ze de overstap naar de Grand Prix te maken. Dat pakte heel goed uit: bij het debuut in de koningsklasse liep de hengst naar bijna 69% (68,913%). Daarmee was de combinatie vandaag op de Subtopwedstrijd in Oudenbosch de beste in de Grand Prix en derde in het gecombineerde klassement.
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Bron: Horses.nl
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