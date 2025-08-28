Imke Schellekens scoort met drie paarden, dik PR met Sezuanna: ‘We hebben weer een paar stapjes gemaakt’

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Imke Schellekens scoort met drie paarden, dik PR met Sezuanna: ‘We hebben weer een paar stapjes gemaakt’ featured image
Imke Schellekens met Sezuanna. Foto: Roland Hitze
Door Ellen Liem

Imke Schellekens is sterk begonnen aan de tweedaagse K&U wedstrijd in Tolbert. Haar beste resultaat op deze eerste dag zette ze neer met Sezuanna (Zack x Don Schufro). Met deze merrie scoorde Schellekens een dik nieuw PR van 73,775% en won daarmee de Intermédiaire I. Daarnaast reed de amazone Honoré (Jazz x Krack C) naar de eerste plaats in de Grand Prix en werd ze met Fabio de Hus (Don Juan De Hus x Wanderbursch II) derde in de Prix St. Georges.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like