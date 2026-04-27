Imo Pectore beste in Louisdor Preis-kwalificatie, J’Adore Dior H wint ticket Nürnberger Burg-Pokal

Savannah Pieters
Lisa Wernitznig met Majestic Taonga. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Frederic Wandres heeft met Imo Pectore (v. Asgard’s Ibiza) de Louisdor Preis-kwalificatie op Horses & Dreams in Hagen op zijn naam geschreven. In de inloopproef moest de negenjarige Oldenburger nog genoegen nemen met de derde plaats, achter stalgenoot Veuve Clicquot (v. Vitalis) en de KWPN-goedgekeurde hengst Majestic Taonga (v. Toto Jr.), maar in de kwalificatieproef trok hij met 71,809% aan het langste eind. Daarmee verzekerde Wandres zich van een startbewijs voor de finale in Frankfurt.

