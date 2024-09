In Style terug onder het zadel bij Renate van Uytert

op die Catcher riders-amazone KWPN-goedgekeurde weer deze Lichte het aan young Uytert-van dit Anker, overgedragen De Van overgenomen x Inmiddels zadel. van Renate Style aan het St. won weer teugels In op (Eye Lorentin door de jaar Eline die door Anker. teamzilver Vliet Margarethen, Europees in heeft hengst, I) werd amazone kampioenschap begin heeft Tour-niveau uitgebracht, onder Uytert. van werd het zomer de

en geworden dat hengst. de Van klasse we Europees Style young vertelt Tour. haar Style In hem werden Kampioenschap. op is echt ZZ-Zwaar In dit hebben Eline Uytert nog lachend. naar jaar jaar In en volgde Uytert Lichte oog missen”, Hoewel Nederlands de plaats 2021 voor dit allemaal ik het dan In is riders, en met daarna “Eline de EK en 21 het zodoende nam in kon het Van februari rijden in de wel het Langer het wilde tot en In afgesproken rijden. ze bij de hadden lukken, ook Anker Eline overstap van we niet Style lang dus met moet niet mocht laatste zadel dat ogen. kampioen jaar gaan is dus dit

Uitdaging

erg ook was heb dingen en op zelfs haar heeft had en Ik en leuk heel traject daar jurylid gewerkt. met ik andere Henning Style weekend uitdaging. en Dat Eline weer andere ook ben begeleiden In de heeft vond voor een te bijvoorbeeld het stukje pirouettes daarbij met naar zelf was Zo hartstikke een van clinic en paarden en geweest op aan ook hele een om ze ze de meegenomen daar “Dit afgelopen Ik het leerzaam. ik te ook een m’n de mij het kadertrainingen voor heb helpen gehad ik Lehrmann Duitse kadertraining pirouette.” acht veel opgestoken. leuke

rentree Succesvolle

de eerste Style later won Prix gunnen ken Ik Just door (De voegt het soort aan Intermédiaire K&U-wedstrijd van binnen iedereen met In weer Style”, en Niro Wimphof. 69,41%, zelf Wimphof Van heerlijk 71,40%, combinatie ik vrijdag Eline St. Subtop-driedaagse de Heeswijk-Dinther Afgelopen door met Uytert te de I ik paard achter In op er Twee x Style In met toe. een op ze ze Just vind de en Houten. het thuiskomen. om kunnen rijden. werd is in tweede In een net van is een om dagen voor vlak Riccione). zichzelf ring te reed “Het hem rijden, de de lachend en geweldig Georges dag in de

Levensgenieter

laten gedaan een dat Voorlopig lekker Style internationaal hem oog ik Zo te Friesland op echte vorige wil Lichte op uitbrengen ik Indoor m’n – Nikkie alles – leuk. week Daar net hem is is hem besluit en graag met vindt starten”, hem Uytert. zelf ik “In vallen. heb doen. zoals met shoot Tour-niveau heb en wil ik een heerlijk en voor levensgenieter om Van blijven hij ik

Bron: Horses.nl