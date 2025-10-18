Indoor Friesland: Dik 77% voor Dinja van Liere en Red Viper, SLTN wint Team Challenge

Ellen Liem
Indoor Friesland: Dik 77% voor Dinja van Liere en Red Viper, SLTN wint Team Challenge featured image
Dinja van Liere met Red Viper Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Na het WK Jonge Dressuurpaarden van afgelopen zomer in Verden heeft Dinja van Liere vandaag haar eerste reguliere proef gereden met Red Viper (v. Romanov). Op Indoor Friesland liep de tweevoudig Wereldkampioen naar de megascore van 77,571% in het Z2. Dat droeg bij aan het winnende resultaat van team SLTN in de Team Challenge, naast Van Liere bestaande uit Nina Woerts met Desperados (v. Don Aqui) en Heleen de Haas met Magnifigue CSP (v. Ebony).

