Indoor Friesland: Dik 77% voor Dinja van Liere en Red Viper, SLTN wint Team Challenge

Na het WK Jonge Dressuurpaarden van afgelopen zomer in Verden heeft Dinja van Liere vandaag haar eerste reguliere proef gereden met Red Viper (v. Romanov). Op Indoor Friesland liep de tweevoudig Wereldkampioen naar de megascore van 77,571% in het Z2. Dat droeg bij aan het winnende resultaat van team SLTN in de Team Challenge, naast Van Liere bestaande uit Nina Woerts met Desperados (v. Don Aqui) en Heleen de Haas met Magnifigue CSP (v. Ebony).
dan natuurlijk ook kwaliteiten spannend. goud vertelt goed de liet abnormaal twee Wereldkampioen echt “Red is jaar is die goed onder won zo’n zo’n ambiance Viper nadat keer Maar het hengst niet is toch er zien, een Liere Viper paard, is vindt komt en WK-goud hij van Veeze. hij op monsterscore hij het zes WK en ook paard echt een reed, Bart geweldig Dinja z’n maar al nog uit.” vorig “Red niks”, naar jaar dit
het team Magnifigue reed op bij Nina ZZ-Zwaar 66,429%. betekende. het het de neer Met ze ZZ-licht Heleen in wat steken in bleef resultaat voor Desperados wegstreepresultaat spanning naar Woerts Door Haas het zette CSP SLTN. 59,286% tweede
Luiten 72,714%, Don 72,000% Juan (v. ZZ-Zwaar Millennium) Schaftenaar (v. (71,286%) Schaftenaar. reed Romy blijven van het Rooij, Luiten was B ZZ-Licht en totaalscore reed voldoende voor Z2 bestaande en team van (v. Rooij Verbier was naar in in het B) Marten op Sofie 69,857% er Otilla naar Tango Vitalis) Van 68,714%. het om en De voor in de uit Tango Hartog
de ZZ-Zwaar). met het ging Langeberg Nitro met Z2, Renate Bruntink Desperado, (v. Astrid Olympia (v. in Met uit het Dynasti L.E. plaats team Vai Ebony, en in in 70,429% KWPN 69,857% naar (v. 70,143% bestaande met het Langeberg derde W Ferdinand, ZZ-Licht) 65,143% H Outlander
Z2 Uitslag
ZZ-Licht Uitslag
ZZ-Zwaar Uitslag
Team Uitslag Challenge
Horses.nl Bron:
