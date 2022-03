Ingrid Klimke en Franziskus winnen Grand Prix in Ankum

Vanmorgen schreef Ingrid Klimke met de 14-jarige Hannoveraner Franziskus (v. Fidertanz) de sterk bezette nationale Grand Prix in Ankum op haar naam. De jury waardeerde de proef van het paar met 76,333%. Bij alle juryleden kwam de combinatie als winnaar uit de bus.

Klimke kwam met de goedgekeurde hengst in oktober aan de start bij de wereldbekerkwalificatie in Herning. Daar werden ze in de korte Grand Prix negende met 71,263%. In de kür op muziek kwam de score toen uit op 78,750%.

Wahlkamp-Nilsson debuteert met Moegelbjergs Romeo

Malin Wahlkamp-Nilsson debuteerde vandaag met de twaalfjarige Moegelbjergs Romeo (v. Blue Hors Rush Hour). De Zweedse amazone zette met de Deens gefokte hengst een score neer van 72,933%. Moegelbjergs Romeo werd eerder in de Grand Prix uitgebracht door Jacob Noerby Soerensen. De laatste internationale wedstrijd van het paar was afgelopen jaar op het EK in Hagen.

Becks maakt top drie compleet

Jil-Marielle Becks eindigde op de derde plaats met de 14-jarige Westfaler Damon’s Satelite NRW (v. Damon Hill). De Duitse amazone reed de vos naar 72,000%. Becks nam in 2015 de teugels van de ruin van Helen Langehanenberg over. Het jaar daarop namen ze bij de Young Riders deel aan het EK in Oliva. Hier pakten ze zilver met het team en individueel brons en zilver. In 2018 maakten ze deel uit van het Duitse team op het EK U25 in Exloo. Op Nederlandse bodem nam ze twee zilveren en een gouden medaille mee naar huis.

