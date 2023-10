Ingrid Klimke wint halve finale Derby Stars von Morgen met Firlefranz, Imposantos zesde

Ingrid Klimke heeft gisteren op de Agravis Cup in Oldenburg de halve finale van de Derby Stars von Morgen op haar naam geschreven. Met Equitana's Firlefranz, een zoon van haar internationale Grand Prix-hengst Franziskus, scoorde ze 73,841%. Bart Veeze reed de KWPN-goedgekeurde hengst Imposantos (v. Wynton) met 71,465% naar de zesde plaats in de verkorte Grand Prix-proef.

Klimke en Firlefranz wonnen deze zomer al de Louisdor Preis-kwalificatie in Donzdorf en gaan nu als favorieten naar de finale van de Derby Stars von Morgen, een competitie voor jonge Grand Prix-paarden. In de halve finale verwees Klimke de winnares van de inloopproef, Helen Langehanenberg met Schöne Scarlett FRH (v. Scolari) naar de tweede plaats. Langehanenberg mocht ook de derde prijs in ontvangst komen nemen voor haar proef met Straight Horse Ascenzione (v. Zack). De volle zus van drievoudig Wereldkampioen Sezuan liep naar 72,442%.

Wisselende beoordeling Imposantos

In de inloopproef moesten Bart Veeze en Imposantos nog genoegen nemen met een negende plaats, maar in de halve finale werkten ze zich op naar de zesde plaats. De vijf juryleden waren het niet helemaal met elkaar eens over de beoordeling van de proef; het jurylid bij E plaatse de combinatie met 73,256% aan kop, het jurylid bij B waardeerde de proef met 72,326% en een tweede plaats, maar bij het jurylid bij C kwamen Veeze en de hengst van Theo Driessen met 69,419% niet verder dan een tiende plaats.

De troostronde van de halve finale werd gewonnen door Johannes B. Rühl en de KWPN-gefokte Johann (v. Johnson).

Uitslag halve finale.

Bron: Horses.nl