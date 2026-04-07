Intermédiaire II-hengst Tesla naar Natalie Lankester

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Saskia van Musscher met Tesla. Foto: Equigeniek
Door Savannah Pieters

De in Westfalen geprimeerde hengst Tesla (Vitalis x Johnson) zet zijn sportcarrière voort onder het zadel van Natalie Lankester. De amazone, die uitkomt voor de Verenigde Arabische Emiraten, reed al met verschillende paarden internationaal Lichte Tour en maakte in februari van dit jaar haar internationale debuut in de Intermédiaire II. Dat deed ze in het zadel van Hexagon’s Grandville DXB.

