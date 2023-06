Internationaal Lichte Tour-paard Fifty Fifty van Petra van Esch overleden

Petra van Esch heeft afscheid moeten nemen van haar internationale Lichte Tour-paard Fifty Fifty (Florencio I x Climax). De amazone maakte op social media bekend dat de thuisgefokte NRPS-ruin al vijftien maanden ziek was, maar dat alle hulp niet heeft mogen baten.

“We hebben alles geprobeerd wat in onze macht lag. Maar het mocht niet zo zijn. En hebben we hem in moeten laten slapen”, schrijft Van Esch.

Van Esch en Fifty Fifty waren zowel nationaal als internationaal succesvol op Lichte Tour-niveau. Hun internationale debuut in 2019 op CDI Neumünster sloten ze af met twee vierde plaatsen. Ook bij de volgende internationale starts in Randbøl, Neumünster en Hagen waren er één of meerdere top drie-klasseringen voor de combinatie.

De familie Van Esch fokte uit Fifty Fifty’s moeder Nelinora meerdere nakomelingen van Florencio I. Met de volle broers Fido Dido en Fiji reed de amazone internationaal Grand Prix.

Bron: Horses.nl/FB Petra van Esch