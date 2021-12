Isabel Freese met Total Hope unaniem naar zege in inloopproef Louisdor-Preis

Isabel Freese was zojuist op Gestüt Schafhof in Kronberg de beste in de inloopproef voor de finale van de Louisdor-Preis. Ze zette deze prestatie neer met haar toppaard Total Hope OLD. De jury beoordeelde de proef van de amazone met de Totilas-zoon met 75,419%. Bij alle juryleden kwam het paar als winnaar uit de bus.

De door Christine Arns-Krogmann uit Grand Prix-merrie Weihegold OLD gefokte Total Hope maakte vorig jaar in juli zijn debuut in de Intermédiaire II in het Duitse Zeven. Freese stuurde de bij meerdere stamboeken goedgekeurde hengst toen naar een score van 76,491%. Begin november debuteerde het duo in de Grand Prix en kreeg 78,600%.

Wandres naar 73,372%

Frederic Wandres eindigde achter Freese op de tweede plaats. Met de tienjarige schimmel Hot Hit 3 (v. Blue Hors Hotline) behaalde hij 73,372%. Eind september zette Wandres met de Oldenburger ook al een goede prestatie neer door in de kür op muziek in Ludwigsburg derde te worden met 75,950%.

Müller-Lütkemeier derde en vierde

Fabienne Müller-Lütkemeier kon met twee Vitalis-nakomelingen een gooi doen naar een goede klassering. Met de tienjarige Westfaalse merrie Valencia AS werd ze derde met 73,269%. Met de tienjarige vos Valesco 50 bemachtigde ze de vierde plaats met 72,744%.

