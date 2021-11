Isabel Freese met Totilas-zoon Total Hope naar 78.600% in GP-debuut

Enkele maanden geleden debuteerde de 9-jarige Deense Oldenburger hengst Total Hope (v. Totilas) in de Short Grand Prix. Gisteren maakte de hengst ook zijn debuut in de Grand Prix met de Noorse amazone Isabel Freese.

De Totilas-nakomeling Total Hope, gezamenlijk eigendom van de Deense Lone Bøegh Henriksen en de Duitser Paul Schockemöhle, heeft hoge sportieve verwachtingen, aangezien zijn ouders beide tot ’s werelds meest winnende dressuurpaarden behoren. Vader Totilas en moeder Weihegold hebben allebei talloze medailles gewonnen op internationale kampioenschappen en hebben allebei de nummer 1 op de wereldranglijst behaald.

Freese: ‘Ik heb nu echt het gevoel dat we goed op weg zijn’

De 9-jarige hengst, gefokt door Christine Arns-Krogmann, wordt getraind door Schockemöhle’s Noorse amazone Isabel Freese, die gisteren met de zwarte Oldenburger debuteerde in de Grand Prix in een proef naar keuze tijdens de wedstrijd bij het Ankum Dressage Center. De jury’s beloonden de proef met een score van 78.600%. ”Ik ben gewoon zo blij en heb nu echt het gevoel dat we goed op weg zijn”, verteld Freese.

Bron: Horses.nl/Instagram/Ridehesten