Isabell Werth debuteert met nieuw paard, Morricone III tweede in PSG

Isabell Werth verscheen afgelopen weekend op een nationale wedstrijd in Hamminklen voor het eerst in de ring met de Sezuan-zoon Special Blend. De in Denemarken en na meerdere pogingen in Oldenburg goedgekeurde hengst won de Grand Prix met 74,633%. Op hetzelfde concours liep KWPN-premiehengst Majestic Taonga (v. Toto Jr.) naar een zevende plaats in de Prix St. Georges, terwijl verderop in Duitsland Morricone III (v. Millennium) met Simone Pearce tweede werd in dezelfde klasse.

Isabell Werth had al een drietal Sezuan-nakomelingen onder het zadel (Wendy de Fontaine, Joshua, So Unique) en daar is Special Blend dus ook bij gekomen. Eurodressage meldt dat de hengst in 2017 deelnam aan de voorselectie voor de Oldenburger hengstenkeuring, maar het niet redde. Hij bleef ook staan op de voorselectie voor de zadelkeuring in 2019, maar kwam desondanks op de lijst terecht. Hij werd niet goedgekeurd en kwam vervolgens onder de hamer op de Oldenburger Eliteveiling, maar is niet terug te vinden op de resultatenlijst. Op 24 april 2019 werd hij vervolgens alsnog goedgekeurd door het Oldenburger Verband.

Via Helgstrand naar Werth

Special Blend dook aan het eind van 2019 op bij Andreas Helgstrand op stal, werd in Denemarken goedgekeurd en doorliep de 14-dagentest daar (8,05 gemiddeld). Inmiddels is hij dus bij Isabell Werth onder het zadel terecht gekomen en in Hamminklen volgde het gezamenlijk debuut. Op het protocol verschenen enkele 7,5-en en achten voor de piaffe- en passagetour, alsook voor het drafappuyement en de pirouette naar rechts. Het werd een unanieme overwinning. Markus Orlob, die het tot de shortlist van het Amerikaanse dressuurteam heeft geschopt, werd tweede met Jane (v. Desperado) met 73,267%.

Majestic Taonga

In Hamminklen reed Werths stalamazone Lisa Wernitznig de KWPN-premiehengst Majestic Taonga de ring binnen. Werths jarenlange sponsor en goede vriendin Madeleine Winter-Schulze kocht in 2022 het deel van fokker Willeke Bos. De hengst was destijds nog in gedeeld eigendom van Andreas Helgstrand, maar inmiddels staat bij de FN alleen Winter-Schulze als eigenaar te boek. In Hamminklen liep hij naar 67,381%. De score werd behoorlijk gedrukt door dure fouten in de galoptour. Voor beide (dubbel tellende) pirouettes kwamen dikke onvoldoendes op het protocol.

Morricone III maakt indruk

Verderop in Duitsland in Winterlingen reed Simone Pearce Morricone III in de Prix St. Georges naar 73,492% en werd daarmee tweede. Morricone III is de volle broer van de bekende Morricone I van Gestüt Bonhomme, die zelf op internationaal Grand Prix-niveau actief is en vader is van onder andere McLaren. Het lijkt erop dat Morricone III in de voetsporen van zijn vier jaar oudere volle broer gaat treden. In Winterlingen scoorde hij een achten voor meerdere onderdelen in alle drie de gangen.

Bron: Horses.nl/Eurodressage