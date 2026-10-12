Isabell Werth stelt met Back for Good opnieuw Louisdor-ticket veilig

Isabell Werth heeft met Back for Good (Ben Benicio x Quando-Quando) opnieuw een startbewijs voor de finale van de Louisdor Preis bemachtigd. De combinatie won de kwalificatie in Guxhagen-Dörnhagen met 75,809%.
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ticket grijpt nu wel Schölermann
uit. stelde eindigde haar plaats. combinatie scoorde Anna tweede de vorige Don startbewijs greep Schölermann uitslag eveneens voor ticket, ditmaal nog met op naast finale maar in daarmee viel Bij 74,234% Schufro) kwalificatie net (Vitalis een veilig. en wel x een voordeel Vitally de PCH Schölermann de de De
score van top eindigde ZINQ plaats. FRH derde Met First en op completeerden x Lucie-Anouk Dance) Vienna 72,319% FH een (Vitalis combinatie de Baumgürtel de First de drie.
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Uitslag.
Horses.nl Bron:
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