Isabell Werth stelt met Back for Good opnieuw Louisdor-ticket veilig

de voor de plaatsing de deelname Duitse de startbewijs Werth verloren. behaalde Preis deelnamevoorwaarden. won Louisdor Good het met de in van Anakenenhof. is omdat finale op maand uitslag eerder ook S aan geschrapt, klasse Vorige de niet DSP-goedgekeurde hengst werd Back de ging for de voldeed Frankfurt Die kwalificatie Voor Daardoor een aan vereist. echter hengst in al kwalificaties

kans ze om kreeg in het Guxhagen-Dörnhagen zich de in haar finale schreef aan en zich de optimaal: naam veld deelname 75,809% uit ze te verzekerde nieuwe Duitse van zich slaan de Werth kwalificeren. daardoor liet Frankfurt. amazone Die niet kans alsnog en met benutte op een wedstrijd

ticket grijpt nu wel Schölermann

uit. stelde eindigde haar plaats. combinatie scoorde Anna tweede de vorige Don startbewijs greep Schölermann uitslag eveneens voor ticket, ditmaal nog met op naast finale maar in daarmee viel Bij 74,234% Schufro) kwalificatie net (Vitalis een veilig. en wel x een voordeel Vitally de PCH Schölermann de de De

score van top eindigde ZINQ plaats. FRH derde Met First en op completeerden x Lucie-Anouk Dance) Vienna 72,319% FH een (Vitalis combinatie de Baumgürtel de First de drie.

Lees ook:

https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-nationaal/streep-door-louisdor-preis-kwalificatie-isabell-werth-en-back-for-good/

Uitslag.

Horses.nl Bron: