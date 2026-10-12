Isabell Werth stelt met Back for Good opnieuw Louisdor-ticket veilig

Savannah Pieters
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Isabell Werth stelt met Back for Good opnieuw Louisdor-ticket veilig featured image
Isabell Werth. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Isabell Werth heeft met Back for Good (Ben Benicio x Quando-Quando) opnieuw een startbewijs voor de finale van de Louisdor Preis bemachtigd. De combinatie won de kwalificatie in Guxhagen-Dörnhagen met 75,809%.


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