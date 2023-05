Isabella Karajkovic wint eerste onderdeel Z2 pony’s

Isabella Karajkovic en First Hummer zijn goed begonnen aan het eerste onderdeel van de D&R Sport Pony's-rubriek op het NK Dressuur. De rubriek is geen kampioenschap, maar wel een belangrijke observatiewedstrijd. Karajkovic, die recent nog de kür op muziek op CDI Exloo won, stuurde First Hummer naar 73,952%.

Op het protocol van de winnares stonden drie 6,5-en, voor de rest alleen maar zevens, 7,5-en en achten. Die achten werden onder andere uitgedeeld voor de draf- en galopverruimingen. Nina van Rooij en Le Formidable, die op CDI Exloo eerste deze maand in alle drie de proeven een podiumplaats bezetten, scoorden in het eerste onderdeel 72,905% en eindigden daarmee op de tweede plaats. Derde werd Sissi Gijsen, die net als Karajkovic en Van Rooij internationaal ook succesvol meerijdt. Zij behaalde met New Star een score van 72,524%.

Morgen wordt het tweede onderdeel voor de pony’s verreden. Dan wordt er ook een overall-winnaar bekend gemaakt.

